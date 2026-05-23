Ο Γιάννης Βαρδής ανέβασε φωτογραφία με τα ονόματα παικτών του Ολυμπιακού γραμμένα στις… προσευχές «υπέρ υγείας»
Στο χαρτάκι διακρίνονται τα ονόματα των Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ και Βεζένκοφ
Εικόνα με χειρόγραφη προσευχή... «υπέρ υγείας» παικτών του Ολυμπιακού που συμμετέχουν στο Final 4 της EuroLeague το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Γιάννης Βαρδής.
Ο γνωστός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης φαίνεται πως δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και επιστρατεύει κάθε μέσο ώστε οι ερυθρόλευκοι να κατακτήσουν το τρόπαιο μετά το 2013!
Στην προσευχή αναφέρονται τα ονόματα των Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νικόλα Μιλουτίνοφ, Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ, με τον Γιάννη Βαρδή να στέλνει… θεϊκή βοήθεια για να πάνε όλα καλά στο παρκέ.
Υπενθυμίζεται ότι χθε ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 79 - 61 και προκρίθηκε στον τελικό της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή (24/5).
Όπως ήταν φυσικό, η ανάρτηση του Γιάννη Βαρδή έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες σχόλια και likes.
Η ανάρτηση του Γιάννη Βαρδή:
