Τα highligts του θριάμβου του Ολυμπιακού επί της Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό του Final 4 της Αθήνας, δείτε βίντεο
Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν με 79-61 των Πρωταθλητών Ευρώπης και εξασφάλισαν τη 10η συμμετοχή τους σε τελικό Euroleague
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις των τελευταίων ετών και επικρατώντας με 79-61 της Φενερμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας, εξασφάλισε την πρόκρισή του στον 10ο τελικό Euroleague της ιστορίας του. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησε απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025 και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Η φετινή παρουσία αποτελεί τη 15η συμμετοχή του Ολυμπιακού σε Final Four και την πέμπτη συνεχόμενη, επίδοση που πετυχαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του και δεν έχει καταφέρει καμία άλλη ελληνική ομάδα.
Παράλληλα, αυτή είναι η 11η συμμετοχή των «ερυθρολεύκων» σε Final Four τα τελευταία 17 χρόνια, επί διοίκησης Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, αρχής γενομένης από τη διοργάνωση του 2009 στο Βερολίνο.
Με τη νίκη επί της Φενερμπαχτσέ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εξασφάλισε και τη 10η παρουσία της σε τελικό Euroleague.
Φέτος οι Πειραιώτες διεκδικούν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους και το πρώτο μετά από 13 χρόνια, έχοντας πλέον μπροστά τους ακόμη έναν τελικό για να ολοκληρώσουν ιδανικά τη φετινή πορεία.
Οι πρωταγωνιστές της πρόκρισηςΟ Άλεκ Πίτερς ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 17 πόντους και απόλυτη ευστοχία στα τρίποντα (3/3), ενώ καθοριστική ήταν και η παρουσία του Σάσα Βεζένκοφ, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 16 πόντους, δύο εύστοχα τρίποντα και πέντε ριμπάουντ. Σημαντικές λύσεις έδωσε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 15 πόντους και τρία ριμπάουντ, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κυριάρχησε στη ρακέτα με 13 ριμπάουντ και έξι πόντους. Από 10 πόντους πρόσθεσαν οι Εβάν Φουρνιέ και Τάισον Ουόρντ, σε μία βραδιά όπου ο Ολυμπιακός είχε πολυφωνία στην επίθεση και απόλυτο έλεγχο του ρυθμού.
Στόχος το τέταρτο ευρωπαϊκόΟ Ολυμπιακός έχει κατακτήσει τρεις φορές την Euroleague: το 1997 στη Ρώμη, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο.
