Ανήλικοι έκαναν χρήση κοκαΐνης σε πλατεία στην Πάτρα μπροστά σε μητέρες και παιδιά
Σύμφωνα με το Tempo24.news, οι ανήλικοι προσήχθησαν με το περιστατικό να καταγράφεται το βράδυ της περασμένης Τετάρτης
Σκηνές-σοκ εκτυλίχθηκαν στην πλατεία της οδού Μίνωος, στην περιοχή Ψαροφάι της Πάτρας, λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης.
Όπως αναφέρει το tempo24, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δύο έφηβοι ηλικίας 13-15 ετών, έκαναν χρήση κοκαΐνης και μάλιστα μπροστά σε μητέρες και παιδιά, που έπαιζαν αμέριμνα στην πλατεία.
Μία μητέρα ειδοποίησε έντρομη την Αστυνομία, καθώς οι έφηβοι δεν εγκατέλειψαν την ενέργειά τους, παρά τις διαμαρτυρίες περιοίκων. Επί τόπου έσπευσαν τρεις μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς κι ένα περιπολικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε προσαγωγή ανηλίκων.
