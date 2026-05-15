Εικόνες μέσα από το σπίτι με τις ακαθαρσίες στο Περιστέρι: «Έδινα σακούλες στα παιδιά επειδή είχαν γαστρεντερίτιδα» λέει η μητέρα
Κάτοικος που είχε καταγγείλει στο παρελθόν τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας στους Λειψούς υποστήριξε πως τα παιδιά «κυκλοφορούσαν σαν ζητιάνοι» και δάσκαλος του σχολείου αποκάλυψε πως παιδί του είπε «δεν έρχεστε να δείτε σε τι κατάσταση είναι το σπίτι μου»
Ακατάστατο, βρώμικο και με σακούλες με ακαθαρσίες ήταν το δώμα των 47 τετραγωνικών μέτρων στο Περιστέρι όπου ζούσαν τα έξι παιδιά με τους γονείς τους. Οι γονείς υποστήριξαν πως τα παιδιά ήταν άρρωστα και για αυτό υπήρχαν ακαθαρσίες στο σπίτι αφού η έγκυος μητέρα αδυνατούσε να κατέβει από το δώμα για να πετάξει τις σακούλες, ενώ κάτοικος που είχε καταγγείλει στο παρελθόν τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας στους Λειψούς υποστήριξε πως «κυκλοφορούσαν σαν ζητιάνοι».
Στο MEGA προβλήθηκαν φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού στο Περιστέρι στο οποίο υπήρχαν αρκετές σακούλες και πεταμένα αντικείμενα. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η μητέρα που είναι επτά μηνών έγκυος, ισχυρίστηκε πως «μέναμε 10 μέρες στο σπίτι στην ταράτσα που ήταν μικρό σε τετραγωνικά. Κάποια στιγμή τα παιδιά μου έπαθαν γαστρεντερίτιδα. Η μία τουαλέτα που έχει το σπίτι ήταν διαρκώς κατειλημμένη.
Έπρεπε να βρω μια λύση. Έδινα σακούλες στα παιδιά για να κάνουν την ανάγκη τους γιατί δεν μπορούσαν να περιμένουν. Όταν τελείωναν τις άφηνα την άκρη για να τις πετάξω όλες μαζί. Είμαι έγκυος στον έβδομο και δεν μπορούσα να κατεβαίνω συνέχεια για να τις πετάω μία μία.
«Η οικογένεια που δημιούργησα με την σύζυγό μου είναι όλη μου η ζωή. Εργάζομαι αδιάλειπτα και σκληρά για να προσφέρω στα έξι παιδιά μου, αναγκασμένος να εργάζομαι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας χωρίς να παραπονεθώ ποτέ γι' αυτό. Είμαστε μια δεμένη και αγαπημένη οικογένεια. Το περιστατικό το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένας μόνιμος τρόπος ζωής. Αναγκαστήκαμε να φιλοξενηθούμε για μερικές ημέρες στο δώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετοίκησή μας στο νέο μας σπίτι. Δυστυχώς, περιστατικά ασθένειας (γαστρεντερίτιδα) τα οποία έπληξαν την οικογένεια μου ήταν αυτά τα οποία εκδηλώθηκαν ως μεμονωμένο συμβάν, το οποίο δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει μόνη της η σύζυγός μου με 6 παιδιά μέσα στο μικρό αυτό σπίτι», είπε ο πατέρας.
«Ζητώ την εκδήλωση του κοινωνικού προσώπου της πολιτείας και αντί για ένα δριμύ κατηγορώ ας μας συνδράμει ως οφείλει για να κρατήσουμε δεμένη την οικογένεια μας προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των παιδιών μας» ανέφερε ο πατέρας της οικογένειας σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».
«Όσο μπορούσα εννοείται κρατούσα τα παιδιά τα μικρά για να έχει τα μεγάλα όταν τα έκανε μπάνιο ας πούμε, γιατί δεν ισχύει το ότι έχουν να κάνουν ένα χρόνο. Τον Απρίλιο έκαναν μπάνιο τα παιδιά κανονικά. Μετά που έφυγαν στην Αθήνα δεν είχαν μπάνιο να κάνουν. Δεν είχαν στο σπίτι μέσα μπάνιο να κάνουν. Δεν είχαν ζεστά νερά. Με τα κρύα νερά θα τα έπλενε τα παιδιά;» συμπλήρωσε η συγγενής.
Ωστόσο, κάτοικος του νησιού μεταφέρει μια άλλη εικόνα: «εγώ τους παρατήρησα πρώτη φορά τον Σεπτέμβρη του ‘25. Παρατήρησα μια οικογένεια που είχε έρθει στο νησί με έξι παιδιά. Άγνωστοι σε εμένα. Είμαι τρία χρόνια στο νησί. Δεν τους είχα ξαναδεί. Φαινόταν από την πρώτη στιγμή. Κυκλοφορούσαν τα παιδάκια σαν ζητιάνοι, σαν ρακένδυτοι. Ατημέλητα. Μακριά μαλλιά. Σαν φοβισμένα. Αποσκελετωμένα εντελώς».
Συγγενής περιέγραψε πως στους Λειψούς «ο κόσμος εδώ έτρεξε λίγο, τους έδωσε ρούχα, τους έδινε φαγητό, τα κερνούσε όπου και να ήταν, τους πήγαιναν κάτι. Έβλεπαν ότι ήταν πολλά παιδάκια. Κάπου δεν τα πρόσεχαν. Στον δρόμο πήγαιναν μέσα στη μέση του δρόμου, εγώ σταμάτησα και τους είπα “μην περπατάτε μέσα στη μέση”».
Από την πλευρά του κάτοικος αναφέρει πως τα παιδιά ήταν «ατημέλητα, ατάιστα». «Τα παιδάκια με μακριά μαλλιά. Η κοινωνία τους είχε βοηθήσει πάρα πολύ και τους είχε δώσει και ρούχα. Και όμως οι γονείς εκεί, τα παιδιά παρατημένα, με σκισμένα ρούχα, βρώμικα, τίποτα. Και δουλειά είχαν προσπαθήσει να τους βρουν».
«Δεν μπορώ να το έχω βάρος στη συνείδησή μου όταν βλέπω κάτι να μην μιλήσω καλά. Αν μετά από ένα μήνα άκουγα “σοκ στους Λειψούς βρέθηκε νεκρό παιδάκι” θα έλεγα εγώ ήξερα και δεν μίλησα. Εγώ έκανα την καταγγελία. Και διάβασα εχθές αυτό που έγινε, ανακουφίστηκα να πω την αλήθεια γιατί δεν ήθελα να έχω κάνει και λάθος», συμπλήρωσε ο κάτοικος.
Μετά την καταγγελία στους Λειψούς, σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια έφυγε από το νησί και επέστρεψε στο Περιστέρι. «Τα πήραν τα παιδιά και έφυγαν γιατί τους πληροφόρησε η διευθύντρια του σχολείου ότι κάποιος κάτοικος διαπίστωσε κακομεταχείριση σε κάποιο από τα παιδιά και το κατήγγειλε στο Χαμόγελο του Παιδιού», δήλωσε ο δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος.
Νωρίτερα, ο πατέρας των παιδιών υποστήριξε πως το γεγονός ότι υπήρχαν ακαθαρσίες οφείλεται σε μια κατάσταση λόγω της ασθένειας την οποία η μητέρα δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει μόνη της καθώς ο ίδιος εργάζεται το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Επίσης, ο πατέρας ανέφερε πως η οικογένειά του είναι δεμένη και ζητά από την πολιτεία να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο ώστε να παραμείνει έτσι προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των έξι παιδιών.
«Δεν έρχεστε να δείτε σε τι κατάσταση είναι το σπίτι»Κάτοικος των Λειψών όπου έμενε κοντά στην οικογένεια όταν βρισκόταν στο νησί, είπε στο MEGA: «Μένω σχετικά κοντά και περνούσα κάθε μεσημέρι. Και κάθε μεσημέρι η γυναίκα ωρυόταν. Ούρλιαζε, έσκουζε σαν να έβγαζε άναρθρες κραυγές. Μία, δύο, τρεις. Λέω εντάξει έχει έξι παιδιά λογικό από τη μία. Από την άλλη λέω, κάτσε, δεν είναι λογικό όλο αυτό. Και εκεί άρχισα να μπαίνω σε σκέψεις και να παρατηρώ λίγο καλύτερα την οικογένεια. Τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο. Βρώμαγαν πάρα πολύ. Και άρχισα να το ψάχνω ακόμα περισσότερο όταν τον Δεκέμβρη ή τον Γενάρη, παρατήρησα το ένα παιδάκι, αν θυμάμαι καλά το πιο μικρό, μπορεί να κάνω και λάθος, να κυκλοφορεί με το ένα μάτι πρησμένο. Μελανιασμένο. Και λέω ότι εκεί δεν πάει κάτι καθόλου καλά. Ρώτησα και τους δασκάλους διακριτικά και μου είπαν κιόλας ότι έχει συμβεί, για παράδειγμα, το ένα παιδάκι, παιδάκι του δημοτικού είναι, να τα κάνει επάνω του και όταν ο δάσκαλος του είπε “πήγαινε παιδί μου να αλλάξεις, δεν είναι κατάσταση αυτή”, γυρίζει το παιδί και του λέει “αυτά τα λέτε γιατί κύριε, δεν έρχεστε να δείτε σε τι κατάσταση είναι το σπίτι μου”. Φανταστείτε δηλαδή ένα παιδάκι 7-8 ετών να λέει τέτοια πράγματα».
«Κυκλοφορούσαν τα παιδάκια σαν ζητιάνοι»Σύμφωνα με το MEGA, η οικογένεια είχε φύγει από την Αθήνα μετά από καταγγελία που έγινε. Στους Λειψούς μένει μόνιμα η γιαγιά των παιδιών και σύμφωνα με συγγενή «τα φρόντιζε η γιαγιά, που πήγαινε στο σπίτι και καθάριζε το σπίτι και βοηθούσε, της μαγείρευε, της πήγαινε φαγητό, από κάτω για τα παιδιά. Τα ρούχα τους τα έπλενε η γιαγιά το πλυντήριο πάνω, αφού δεν είχε εκεί ήταν χαλασμένο το δικό της».
