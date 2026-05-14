«Ανατριχιαστικό, ζούσαν σε ένα ανήλιαγο δωμάτιο»: Τι λέει ο διευθυντής σχολείου που έκανε πρώτος καταγγελία για τα 6 παιδιά σε διαμέρισμα-τρώγλη στο Περιστέρι
Έχει περάσει ολόκληρη η σχολική χρονιά και δεν έχουμε δει τα παιδιά να φορέσουν ένα από τα ρούχα που δώσαμε, είπε μητέρα που επιχείρησε να βοηθήσει την οικογένεια - Η γιαγιά ζητά την επιμέλεια
Στο νοσοκομείο Παίδων παραμένουν τα έξι παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών που απομακρύνθηκαν από τους γονείς τους διότι ζούσαν σε ένα δώμα ελάχιστων τετραγωνικών στο Περιστέρι μέσα σε ακαθαρσίες, υποσιτισμένα, χωρίς να κάνουν μπάνιο για μεγάλο διάστημα, ενώ δεν πήγαιναν ούτε σχολείο.
Για την υπόθεση είχαν γίνει άλλες τρεις καταγγελίες, με τον ένα καταγγέλλοντα, που ήταν και διευθυντής σχολείου, να δηλώνει πως η κατάσταση ήταν «ανατριχιαστική». Την ίδια στιγμή, η γιαγιά των έξι παιδιών εξέφρασε την επιθυμία της να πάρει την επιμέλειά τους, υποστηρίζοντας πως οι γονείς είχαν βρει σπίτι.
Ο διευθυντής του σχολείου που, σύμφωνα με το MEGA, ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα παιδιά το 2021, δήλωσε πως και τότε είχαν απομακρυνθεί για μία εβδομάδα και μετά επέστρεψαν στους γονείς τους.
«Αν δίδυμα έρχονται με μονό καρότσι χωρίς ομπρέλα, όταν βρέχει έξω, αν έξι άτομα οικογένεια κοιμούνται όπως φάνηκε τελικά στρωματσάδα, ας πούμε σε ένα δωμάτιο και αν τα παιδιά λόγω αυτών των συνθηκών έχουν μαζέψει πάρα πολλές απουσίες -μα οι πολλές απουσίες είναι που ξεκίνησαν το πράγμα. Αυτά τα παιδάκια, δυστυχώς, σίγουρα θα έχουν πάθει καμία πνευμονία, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί, ήταν ανατριχιαστική κατάσταση. Όταν ζεις σε ένα δωμάτιο με κλειστά παντζούρια, παράθυρα με χαρτοκιβώτια καρφωμένα πάνω στα παράθυρα για να μην μπαίνει καθόλου φως, να μην τους βλέπει κανένας και το λες αυτό. Ξεκινάς τις διαδικασίες και στη συνέχεια τα δίνουν πάλι πίσω», είπε ο διευθυντής στο MEGA.
«Τι να σας πω τώρα; Λειτουργεί το σύστημα; Δεν λειτουργεί. Όπως έλεγε η κοινωνική υπηρεσία, βρήκε τα δύο δωμάτια φουλ με πράγματα, κιβώτια μαζεμένα, δήθεν ότι ήταν έτοιμοι να κάνουν μετακόμιση αν έβρισκαν σπίτι, που δεν έβρισκαν ποτέ. Η κουζίνα σε αχρηστία, το μπάνιο σε ημιαχρηστία. Τι άλλο να σας πω; Είχαν σε ένα δωμάτιο, είχαν ένα δωμάτιο για στρωματσάδα κάτω, με φουλ υγρασία στους τοίχους και καθόλου ήλιο μέσα. Τι να σας πω τώρα; Και είπαμε ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι για τα παιδιά που είδε και η κοινωνική λειτουργός. Προχώρησε η διαδικασία, τα πήρανε για μια εβδομάδα-δύο και μετά τα ξανάδωσαν πίσω», ανέφερε.
«Τους δώσαμε πόσες σακούλες ρούχα, έχει περάσει ολόκληρη η σχολική χρονιά, δεν έχουμε δει τα παιδιά να φορέσουν ένα από τα ρούχα που δώσαμε», είπε στο MEGA μητέρα που επιχείρησε να βοηθήσει την οικογένεια. «Η πεθερά μου έτυχε και την έβλεπε τη γυναίκα που κατέβαινε με το καρότσι, μία, δύο, τρεις φορές. Την είδε με τα πολλά παιδάκια. Κάποια στιγμή της λέει “σταμάτα ρε κορίτσι μου που σε θέλω”. Και της έδωσε μία τσάντα τρόφιμα, μακαρόνια, ρύζια, σάλτσες, ζάχαρη, τα πάντα. Όταν πήγε όμως η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου στο σπίτι είπαν ότι βρέθηκε η κουζίνα, αλλά στην οποία κουζίνα δεν είχε μαγειρευτεί ποτέ φαγητό. Ήταν αχρησιμοποίητη τελείως. Το σπίτι ακατάστατο, χωρίς κρεβάτια, κοιμόντουσαν στο πάτωμα. Και τότε είχε πει ότι δεν μαγειρεύουν γιατί ο μπαμπάς δουλεύει σε ξενοδοχείο και παίρνει φαγητό από εκεί», συμπλήρωσε.
«Όσες ώρες τον πετύχαινα τον μπαμπά στο δρόμο, θα τον έβλεπα να τρώει είτε σάντουιτς τυποποιημένο είτε κάνα κρουασάν. Όλα ατημέλητα, ατημέλητα, βρώμικα, σκισμένα. Μπορώ να σου πω ότι ήταν όλο το χρόνο με τα ίδια ρούχα, ίδια παπούτσια. Λες και δεν τα έβγαζαν από πάνω τους. Δεν μπορώ να καταλάβω πως γίνεται και δεν βρωμάγανε. Δηλαδή τα πλένανε με σκέτο νερό και τα ξαναβάζανε. Δηλαδή ερχόταν κοντά σου και δεν σου ερχόταν η μυρωδιά αφού ήξερες ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τελείως άπλυτος, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό», ανέφερε.
Οι γονείς συνελήφθησαν ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι το μεσημέρι της Πέμπτης αφού σχηματίσθηκε σε βάρος τους δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Η συγκεκριμένη ποινή είναι με αναστολή.
«Όλο το χρόνο με τα ίδια ρούχα»
«Θέλω την επιμέλεια»Η γιαγιά από την πλευρά της μητέρας υποστήριξε ότι η οικογένεια είχε βρει σπίτι. «Δεν ξέρω ακριβώς πού το έχουν βρει. Ήξερα που με είχε πάρει ο γαμπρός μου τηλέφωνο ότι έχουν βρει σπίτι. Σε δυο μέρες ήτανε να μπούνε μέσα, αλλά επειδή δεν είχαν φύγει ακόμη οι νοικάρηδες που τους είχαν πει και ήθελαν να βάλουν το νερό και το ρεύμα στο όνομά τους, γι' αυτό δεν μπήκανε μέσα ακόμα και μένανε στον πεθερό τους. Πού θα πήγαιναν να μένανε στο δρόμο; Τα είχε ξαναπάρει άλλη μια φορά τα παιδιά. Πάλι σε ένα σπίτι. Ήταν έτοιμα τότε πάλι να κατέβουν κάτω και είχαν φτιάξει τις κούτες, είχαν κλείσει το σπίτι. Τα είχαν κλείσει όλα. Και πήγαν ξαφνικά και τα πήρανε τα παιδιά», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Εγώ θέλω να πάρω την επιμέλεια των εγγονών μου. Δεν μπορώ ν' αφήσω τα παιδιά να μου τα πάρουν».
Ελεύθεροι οι γονείς
