Μύκονος: Τεχνίτης εργολάβου κινδύνεψε από παράνομες παράνομες επεκτάσεις καλωδίων
Κατά τη διάρκεια εργασιών σε παροχή εγκατάστασης μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος παραλίγο να γίνει σοβαρό εργατικό ατύχημα

Παρ’ ολίγον σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Μύκονο λόγω παράνομης επέμβασης σε ηλεκτρική εγκατάσταση.

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Μύκονο, όταν τεχνίτης εργολάβου που συνεργάζεται με τον ΔΕΔΔΗΕ, κινδύνευσε να τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών σε παροχή εγκατάστασης μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο όπου πραγματοποιούνταν οι εργασίες εντοπίστηκαν παράνομες επεκτάσεις καλωδίων, που φαίνεται να σχετίζονται με πιθανή ρευματοκλοπή. Η ύπαρξη της παράνομης αυτής παρέμβασης στο δίκτυο προκάλεσε το ατύχημα, το οποίο από καθαρή τύχη δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία για τον εργαζόμενο.

Οι παράνομες επεμβάσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο δεν είναι μόνο επικίνδυνες, αλλά οι ρευματοκλοπές επιβαρύνουν οικονομικά τους συνεπείς καταναλωτές.

