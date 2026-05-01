Αιματηρό επεισόδιο με έναν τραυματία έξω από μπαρ στο Ηράκλειο, κατασχέθηκε ένα όπλο κρότου
Από τους τρεις πρωταγωνιστές του επεισοδίου, έχει συλληφθεί ο ένας - Αφορμή αποτέλεσε η άρνηση του πορτιέρη του μπαρ να τους επιτρέψει την είσοδο
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από μπαρ στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά από συμπλοκή τεσσάρων ατόμων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Patris.gr, ένα άτομο, υπάλληλος του μπαρ, είναι τραυματίας με αιχμηρό αντικείμενο στο μηρό.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, ένα άτομο συνελήφθη στην κατοχή του οποίου οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν ένα όπλο κρότου ενώ αναζητούνται δύο ακόμη άτομα.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτότητα τουλάχιστον του ενός είναι γνωστή στις αρχές.
Τόσο ο τραυματίας όσο και θαμώνες του καταστήματος, τους καταδίωξαν με τους δράστες να επιβιβάζονται σε ΙΧ αυτοκίνητο και να κινούνται ανάποδα στη Λ.Ιωνίας.
Εκεί σημειώθηκε νέο επεισόδιο, κατά πληροφορίες με μαγκούρες, ενώ κατά την διάρκεια της καταδίωξης τράκαραν και σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες στο neakriti.gr, οι εμπλεκόμενοι πετούσαν σκαμπό και χτυπούσαν με αυτοσχέδια αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, περίοικοι αναφέρουν ότι άκουσαν διάλογο μεταξύ των δραστών, όπου ο ένας φέρεται να λέει: «Ρε συ το όπλο», με τον δεύτερο να απαντά «άσε το όπλο και πάμε».
Το χρονικόΌλα έγιναν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Οι τρεις άνδρες θέλησαν να μπουν στο μπαρ όμως ο πορτιέρης του καταστήματος δεν τους επέτρεψε την είσοδο. Οι τρεις άνδρες έφυγαν από το σημείο για να επιστρέψουν λίγο αργότερα κρατώντας μαχαίρια. Τότε κατάφεραν μία μαχαιριά στο μηρό του πορτιέρη και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.
