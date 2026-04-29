Μάριος Θεμιστοκλέους: Χίλιες νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ έως το τέλος της εβδομάδας
ΕΛΛΑΔΑ
Χίλιες νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ έως το τέλος της εβδομάδας προανήγγειλε μέσω δηλώσεων του σήμερα ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Αναλυτικά, μιλώντας στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, είπε πως θα γίνουν χίλιες νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ, έως το τέλος της εβδομάδας.

«Αυτή την εβδομάδα τρέχουν προσλήψεις, θα έχουμε την μεγάλη προκήρυξη για γιατρούς σε νοσοκομεία στην Αττική και την Περιφέρεια. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 850 προσλήψεις, όμως τώρα το ανεβάσαμε και η προκήρυξη θα είναι για 1.000 νέες προσλήψεις».



Όσον αφορά το πού θα γίνουν οι εν λόγω προσλήψεις, ο υφυπουργός απάντησε πως αφορούν όλη την Ελλάδα. «Αφορούν και τα μεγάλα νοσοκομεία και τα μικρά της Περιφέρειας. Θα καλύψουμε όλες τις περιοχές και είμαστε σίγουροι και με βάση την άνοδο που έχουμε δει στους υποψηφίους στις προηγούμενες προκηρύξεις ότι θα καταφέρουμε να καλύψουμε το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων αυτών» είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε αλλάξει τη διαδικασία και πλέον από τη μέρα της προκήρυξης, έχουμε διορισμό του γιατρού στο νοσοκομείο σε ένα διάστημα τεσσάρων μηνών, κατά μέσο όρο», συμπλήρωσε ο κ. Θεμιστοκλέους.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης