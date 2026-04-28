Νέες λεπτομέρειες για το θρίλερ στη Ρόδο: Πώς ο εν διαστάσει σύζυγος προσπάθησε να ρίξει στον γκρεμό μητέρα και παιδί, δόθηκε μάχη στο τιμόνι
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος γκρεμός Χαράδρα

Νέες λεπτομέρειες για το θρίλερ στη Ρόδο: Πώς ο εν διαστάσει σύζυγος προσπάθησε να ρίξει στον γκρεμό μητέρα και παιδί, δόθηκε μάχη στο τιμόνι

Σώθηκαν λόγω του συστήματος start stop του οχήματος της 34χρονης - Μετά το συμβάν ο 45χρονος επέστρεψε στο σημείο και έπεσε με το δικό του ΙΧ από χαράδρα 60 μέτρων - Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοτραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο

Νέες λεπτομέρειες για το θρίλερ στη Ρόδο: Πώς ο εν διαστάσει σύζυγος προσπάθησε να ρίξει στον γκρεμό μητέρα και παιδί, δόθηκε μάχη στο τιμόνι
Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της 21ης Απριλίου στη Ρόδο, καθώς αποκαλύπτουν όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο της μητέρας, στο οποίο επέβαινε και το ανήλικο παιδί της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 34χρονη γυναίκα είχε μεταβεί με το όχημά της στην οικία της μητέρας του 45χρονου εν διαστάσει συζύγου της, προκειμένου να παραλάβει το παιδί τους, ηλικίας 3,5 ετών. Κατόπιν αιτήματός του, τον επιβίβασε στο αυτοκίνητο και αναχώρησαν, με το παιδί να βρίσκεται στο πίσω κάθισμα.

Η μάχη που δόθηκε εν κινήσει

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ενώ το όχημα κινούνταν επί της οδού Ακροπόλεως, ο 45χρονος, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού, φέρεται να άρπαξε το τιμόνι και να επιχείρησε να το στρίψει προς την πλευρά γκρεμού. Η οδηγός αντέδρασε στρέφοντας το όχημα προς την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να προκληθεί φθορά στον καθρέφτη διερχόμενου αυτοκινήτου στο αντίθετο ρεύμα.

Προσπάθησε και δεύτερη φορά 

Στη συνέχεια, και ενώ το όχημα βρισκόταν ακόμη εν κινήσει, ο 45χρονος σηκώθηκε από τη θέση του συνοδηγού και επιχείρησε να παρέμβει εκ νέου στον έλεγχο του αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, έβαλε το πόδι του στα πεντάλ, προσπαθώντας να πατήσει το γκάζι, προκειμένου να προκαλέσει εκτροπή προς τον γκρεμό.

Η προσπάθειά του δεν ολοκληρώθηκε, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη στιγμή εκείνη ενεργοποιήθηκε το σύστημα start–stop του οχήματος, με αποτέλεσμα να σβήσει ο κινητήρας και να μην καταστεί δυνατή η επιτάχυνση.

Επέστρεψε στο σημείο και έπεσε σε χαράδρα 

Μετά την αποβίβασή του, ο 45χρονος επέστρεψε στο ίδιο σημείο οδηγώντας δικό του όχημα, με το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 60 μέτρων.

Ο ίδιος εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προέκυψε ότι είχε αυτοτραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο (πολυεργαλείο). Έκτοτε νοσηλεύεται στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία, ενώ η υπόθεση τελεί υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.
Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

