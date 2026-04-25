Στο σπίτι του Μητσοτάκη η Μπριζίτ Μακρόν, συναντήθηκε με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι
Στο σπίτι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου η σύζυγος του προέδρου της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, όπου είχε συνάντηση με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι.
Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού πήρε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλευόταν οκτώ μέρες έπειτα από επέμβαση για ειλεό.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και διήρκεσε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Μάλιστα η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας χάρισε και ένα δώρο στη σύζυγο του πρωθυπουργού.
