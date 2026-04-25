Εξιτήριο για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη έπειτα από οκτώ μέρες νοσηλείας στον «Ευαγγελισμό»
ΕΛΛΑΔΑ
Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Είχε υποβληθεί σε επέμβαση για ειλεό - Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν «η μετεγχειρητική της πορεία κρίνεται άριστη»

Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» πήρε σήμερα  η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.

Η κυριά  Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη νοσηλευόταν οκτώ μέρες στον Ευαγγελισμό έπειτα από  επέμβαση για ειλεό.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν «η μετεγχειρητική της πορεία κρίνεται άριστη».

Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη εισήχθη την Παρασκευή (17/4) στον «Ευαγγελισμό», έπειτα από έντονο κοιλιακό άλγος. Οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση χειρουργική αντιμετώπιση, προχωρώντας σε λαπαροτομία.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και αφορούσε την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού, ο οποίος προκλήθηκε από συμφύσεις. 

