Συνελήφθη 15χρονος Ρομά που έσπασε λεωφορεία πετώντας πέτρες στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας
Ο 15χρονος κινούμενος με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας άλλου Ρομά στον παράδρομο της εθνικής έριξε πέτρες στο παρμπρίζ λεωφορείου του ΚΤΕΛ από βόρεια Ελλάδα, καθώς και το πλαϊνό παράθυρο ενός ιδιωτικού λεωφορείου που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα
Συνελήφθη 15χρονος Ρομά από τον καταυλισμό Κυπαρισσίου Αταλάντης που πέταξε πέτρες και έσπασε παράθυρα λεωφορείων στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας.
Ο 15χρονος κινούμενος με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας άλλου Ρομά στον παράδρομο της εθνικής έριξε πέτρες στο παρμπρίζ λεωφορείου του ΚΤΕΛ από βόρεια Ελλάδα, καθώς και το πλαϊνό παράθυρο ενός ιδιωτικού λεωφορείου που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα.
Από τις πέτρες που πέταξε έσπασαν τα τζάμια των λεωφορείων, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός κάποιου εκ των επιβατών ή των οδηγών, σύμφωνα με το lamiareport.gr.
Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, του ΑΤ Λοκρών και της ΥΔΕΕ Λαμίας έστησαν επιχείρηση και ο ανήλικος συνελήφθη ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας. Επίσης κατασχέθηκε το αυτοκίνητο με το οποίο κινήθηκαν στον παράδρομο, ενώ αναζητείται για να συλληφθεί και ο ιδιοκτήτης του.
