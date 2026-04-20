Το ψέμα της ιδιοκτήτριας του καταλύματος που εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τη Μυρτώ και η κάμερα που δήθεν δεν δούλευε
Η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου είπε ψέματα πως είχε νοικιάσει μόνον ένα δωμάτιο, αλλά στην πραγματικότητα είχε νοικιάσει άλλα δύο - Το εξαφανισμένο βίντεο από την εξωτερική κάμερα που δεν δόθηκε ποτέ στην αστυνομία
Η ιδιοκτήτρια του καταλύματος στο οποίο η άτυχη 19χρονη Μυρτώ από την Κεφαλονιά έζησε τις τελευταίες τις ώρες, όταν έγινε γνωστός ο θάνατός της, ανέφερε πως είχε νοικιάσει μόνο ένα δωμάτιο καθώς έκανε ανακαίνιση.
Το μόνο διαθέσιμο δωμάτιο, όπως είχε πει η ιδιοκτήτρια σύμφωνα με την εκπομπή Live News, ήταν αυτό που διέμενε η Μυρτώ με τον 23χρονο φίλο της και όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία για την νεαρή κοπέλα.
Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς στο ίδιο κατάλυμα διέμεναν δύο ακόμα ζευγάρια.
Στο ένα ήταν η 18χρονη με τον 22χρονο Αλβανό που κάλεσε ο 26χρονος αρσιβαρίστας όταν είδε ότι η Μυρτώ δεν ένιωθε καλά.
Στο άλλο δωμάτιο, διέμενε ο πατέρας της εν λόγω 18χρονης με την σύντροφό του.
Πώς συνδέονταν όλοι οι ένοικοι μεταξύ τουςΣτο πρώτο δωμάτιο, το μοιραίο βράδυ, έμενε η Μυρτώ με τον 23χρονο φίλο της. Στο δωμάτιο του ισογείου μένει ένας 56χρονος με την σύντροφό του. Ο 56χρονος είναι ο πατέρας της 18χρονης η οποία διαμένει στο δωμάτιο δίπλα από το δωμάτιο της Μυρτώς. Η 18χρονη, εκείνο το βράδυ μένει μαζί με τον 22χρονο Αλβανό. Ο 22χρονος Αλβανός γνωρίζει τον πρώην αρσιβαρίστα ενώ σύμφωνα με το περιβάλλον της 18χρονης, ξέρει πως ο 26χρονος φίλος του εκείνο το βράδυ είναι στο διπλανό δωμάτιο με τον 23χρονο και την Μυρτώ.
Το ψέμα της ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείουΤο ξενοδοχείο όπου εκτυλίχθηκαν όλα, έχει κάμερες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Τα πλάνα από το εσωτερικό του ξενοδοχείου έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ωστόσο, κάτι ανάλογο δεν έχει συμβεί και με τα πλάνα από το εξωτερικό του.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, υποστήριξε πως η συγκεκριμένη κάμερα είχε χαλάσει και δεν «έγραφε», ενώ αυτό ήταν ψέμα, καθώς η συγγενής της και σύντροφός του 56χρονου της ζήτησε να μην παραδώσει το υλικό από την εξωτερική κάμερα στην Αστυνομία. Κάτι που φέρεται να έκανε τελικά.
