Ιατρικός Σύλλογος Κεφαλονιάς: Ευχαριστούμε τον υπουργό Υγείας, άμεση η παρέμβαση για την ανεύρεση του συκοφάντη σχετικά με την υπόθεση της Μυρτώς
Ιατρικός Σύλλογος Κεφαλονιάς: Ευχαριστούμε τον υπουργό Υγείας, άμεση η παρέμβαση για την ανεύρεση του συκοφάντη σχετικά με την υπόθεση της Μυρτώς
Ο Ιατρικός Σύλλογος Κεφαλονιάς χαιρετίζει την απόφαση του υπουργού Υγείας για διενέργεια ΕΔΕ σχετικά με τη συκοφαντική δυσφήμιση ιατρών και ζητά άμεση αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς
Τις ευχαριστίες του προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για την άμεση παρέμβασή του στην υπόθεση της 19χρονης Μυρτώς σχετικά με τις καταγγελίες περί συκοφαντικής δυσφήμισης ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς και την πρωτοβουλία διερεύνησης της υπόθεσης, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Κεφαλονιάς.
Ειδικότερα σε ανακοίνωσή του αναφέρει:
«Κατόπιν των καταιγιστικών εξελίξεων που αφορούν συκοφαντική δυσφήμιση των ιατρών του Γ.Ν.Κ. και στην οποία εμφανίζεται αντιπαλότητα μεταξύ συγκεκριμένων ιατρών του νοσοκομείου, θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη για την ταχύτατη αντιμετώπιση του ζητήματος που αφορά τόσο την αρχική του τοποθέτηση σε σχέση με τα καταγγελλόμενα, όσο και την απόφαση του να διενεργηθεί Ε.Δ.Ε. για την ανεύρεση του συκοφάντη.
Περιμένουμε από τη Διοίκηση του νοσοκομείου να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επανέλθει τάχιστα η ηρεμία στο χώρο του νοσοκομείου μακριά από προσωπικές αντιπαραθέσεις.
Σε κάθε περίπτωση θα ασκήσουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας , πειθαρχικό έλεγχο στους εμπλεκόμενους ιατρούς, εάν προκύψουν στοιχεία κατά την ολοκλήρωση της ΕΔΕ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας:
Φισφής Ιωάννης Μιχαηλίδης Ανδρέας».
Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες ανώνυμη που παρουσιάστηκε ως νοσηλεύτρια κατήγγειλε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η 19χρονη Μυρτώ πέθανε γιατί δεν έλαβε άμεσα ιατρική βοήθεια, αφού δεν ήταν στη θέση της συγκεκριμένη γιατρός. Τα στοιχεία που έχουν έως τώρα συγκεντρωθεί, όμως, δείχνουν κίνητρο προσωπικής αντεκδίκησης. Με επίσημο έγγραφό του, το Σωματείο ζήτησε τη διερεύνηση της ταυτότητας γυναίκας που εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ως νοσηλεύτρια, διατυπώνοντας ισχυρισμούς για τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στην υπόθεση της 19χρονης. Το κείμενο απευθύνεται προς τη Διοίκηση του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, τη 6η ΥΠΕ και τον Υπουργό Υγείας.
Ειδικότερα σε ανακοίνωσή του αναφέρει:
«Κατόπιν των καταιγιστικών εξελίξεων που αφορούν συκοφαντική δυσφήμιση των ιατρών του Γ.Ν.Κ. και στην οποία εμφανίζεται αντιπαλότητα μεταξύ συγκεκριμένων ιατρών του νοσοκομείου, θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη για την ταχύτατη αντιμετώπιση του ζητήματος που αφορά τόσο την αρχική του τοποθέτηση σε σχέση με τα καταγγελλόμενα, όσο και την απόφαση του να διενεργηθεί Ε.Δ.Ε. για την ανεύρεση του συκοφάντη.
Περιμένουμε από τη Διοίκηση του νοσοκομείου να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επανέλθει τάχιστα η ηρεμία στο χώρο του νοσοκομείου μακριά από προσωπικές αντιπαραθέσεις.
Σε κάθε περίπτωση θα ασκήσουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας , πειθαρχικό έλεγχο στους εμπλεκόμενους ιατρούς, εάν προκύψουν στοιχεία κατά την ολοκλήρωση της ΕΔΕ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας:
Φισφής Ιωάννης Μιχαηλίδης Ανδρέας».
Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες ανώνυμη που παρουσιάστηκε ως νοσηλεύτρια κατήγγειλε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η 19χρονη Μυρτώ πέθανε γιατί δεν έλαβε άμεσα ιατρική βοήθεια, αφού δεν ήταν στη θέση της συγκεκριμένη γιατρός. Τα στοιχεία που έχουν έως τώρα συγκεντρωθεί, όμως, δείχνουν κίνητρο προσωπικής αντεκδίκησης. Με επίσημο έγγραφό του, το Σωματείο ζήτησε τη διερεύνηση της ταυτότητας γυναίκας που εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ως νοσηλεύτρια, διατυπώνοντας ισχυρισμούς για τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στην υπόθεση της 19χρονης. Το κείμενο απευθύνεται προς τη Διοίκηση του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, τη 6η ΥΠΕ και τον Υπουργό Υγείας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
