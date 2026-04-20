«Φώναζε στη Μυρτώ "Ζεις; Ζεις;»: Τι υποστηρίζει η 18χρονη που βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο, μαζί με τον 22χρονο
Η 18χρονη που διέμενε δίπλα από το δωμάτιο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τη Μυρτώ ήταν αυτή που ενημέρωσε τον 22χρονο πως ο φίλος του, ο 26χρονος αρσιβαρίστας διαμένει στο διπλανό δωμάτιο καθώς άκουσε τη φωνή του μέσα στη νύχτα
Η 18χρονη που διέμενε δίπλα από το δωμάτιο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία για την 19χρονη Μυρτώ από την Κεφαλονιά, ήταν αυτή που ενημέρωσε τον 22χρονο πως ο φίλος του, ο 26χρονος αρσιβαρίστας, διαμένει στο διπλανό δωμάτιο.
Το περιβάλλον της νεαρής κοπέλας, υποστήριξε στην εκπομπή Live News πως ο 22χρονος κατηγορούμενος για το θάνατο της Μυρτώς, είχε επισκεφθεί την 18χρονη και την προηγούμενη μέρα στο ίδιο κατάλυμα καθώς διέμενε εκεί από το Πάσχα.
Το μοιραίο βράδυ ο 22χρονος είχε βγει για ένα ποτό και κανόνισε με την 18χρονη να συναντηθούν αργότερα στο δωμάτιο της.
Πριν φτάσει η στιγμή να την επισκεφθεί ο 22χρονος, εκείνη άκουσε κάποια στιγμή μέσα στην νύχτα, τη φωνή του 26χρονου αρσιβαρίστα από το διπλανό δωμάτιο και τον αναγνώρισε.
Αμέσως πήρε τηλέφωνο τον 22χρονο και τον ενημέρωσε πως στο ξενοδοχείο είναι και ο φίλος του.
Αργότερα, ο 22χρονος ενημέρωσε την 18χρονη πως γνώριζε ότι ο αρσιβαρίστας ήταν στο δίπλα δωμάτιο αφού τον είχε πάρει τηλέφωνο και του το είχε πει.
Κάποια στιγμή και όταν ο 22χρονος και η 18χρονη ήταν μαζί στο δωμάτιο του καταλύματος, άκουσαν φωνές από το δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ.
Ο 22χρονος είπε στη φίλη του να μην βγει καθόλου έξω και να μείνει μέσα στο δωμάτιο, όπως και έκανε γιατί φοβήθηκε από τις φωνές που άκουγε.
Ο νεαρός βγήκε έξω και επικοινώνησε αργότερα τηλεφωνικά με την φίλη του. Σύμφωνα με το περιβάλλον της, της είπε ότι όταν μπήκε στο δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ, την είδε πεσμένη κάτω και άρχισε να της κάνει αέρα ενώ της φώναζε "Ζεις; Ζεις;".
Όπως ενημέρωσε την 18χρονη φίλη του, αμέσως πήρε το μπουφάν της Μυρτώς και την κατέβασε μαζί με τον 26χρονο στο δρόμο προκειμένου να την παραλάβει το ΕΚΑΒ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
