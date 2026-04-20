Μαχαίρια, ναρκωτικά και δεκάδες χιλιάδες ευρώ στα χέρια του Σουδανού που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη στη Λιοσίων
Ο 16χρονος είχε εμπλακεί σε βίαιο επεισόδιο στο προαύλιο του σχολείου του - Προμήθευε μέλη της συμμορίας με κάνναβη προκειμένου οι τελευταίοι να τη διακινήσουν
Γνωστός «πελάτης» των Αρχών είναι ο 16χρονος από το Σουδάν που παρέσυρε με μοτοσυκλέτα την 16χρονη κοπέλα στη Λιοσίων και στη συνέχεια την εγκατέλειψε.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές, ο 16χρονος συμμετείχε κατά το παρελθόν σε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία.
Όπως είχε προκύψει τότε από την έρευνα των στελεχών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, ο κατηγορούμενος, χρησιμοποιούσε το σπίτι του ως «καβάντζα» ναρκωτικών και προμήθευε μέλη της συμμορίας με κάνναβη προκειμένου οι τελευταίοι να τη διακινήσουν.
Μέρος της διακίνησης γινόταν και κοινό προαύλιο Γυμνασίου – Λυκείου στο οποίο φοιτούσε ο 16χρονος. Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση -έγινε τον Δεκέμβριο του 2024- και, μετά από έρευνα στο διαμέρισμα που έμενε ο ανήλικος, εντοπίστηκαν ηρωίνη, κάνναβη καθώς και 43.000 ευρώ.
Και αυτό δεν ήταν το μοναδικό «συναπάντημα» του 16χρονου με τις Αρχές. Ήταν Ιούλιος του 2024 όταν ο εν λόγω νεαρός συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για παράβαση του νόμου περί όπλων. Από τον έλεγχο που του έγινε τότε βρέθηκε ένα ψεύτικο πιστόλι καθώς και ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 17 εκατοστών.
Παράλληλα, στα μέσα Δεκεμβρίου του 2023, ο ανήλικος είχε εμπλακεί σε βίαιο επεισόδιο που είχε σημειωθεί στο προαύλιο του σχολείου του μεταξύ αυτού και δύο νεαρών από την Αίγυπτο καθώς, όπως είχε υποστηρίξει, ενοχλούσαν μαθήτριες.
Δίωξη όμως ασκήθηκε και σε βάρος του συνεπιβάτη της μηχανής την οποία οδηγούσε ο 16χρονος. Η δίωξη αφορά στο κακούργημα της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής και στο πλημμέλημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης από υπόχρεο.
Για την υπόθεση κατηγορούνται όμως και άλλα δύο άτομα. Πρόκειται για μία 20χρονη που δήλωσε ιδιοκτήτρια της μηχανής και έναν 20χρονο που δήλωσε διαχειριστής της μηχανής. Σε βάρος των δυο αυτών συλληφθέντων ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για: Υπόθαλψη εγκληματία, ψευδή κατάθεση και ψευδή καταγγελία στις Αρχές.
Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονοΣε βάρος του 16χρονου, ο οποίος είναι γεννηθείς του 2010 στη Θεσσαλονίκη, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, καθώς και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής.
