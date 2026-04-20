Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων, ναρκωτικά σε σχολεία διακινούσε ο 16χρονος Σουδανός που την εγκατέλειψε
Τρία ακόμη άτομα συνελήφθησαν για σχέδιο παραπλάνησης των Αρχών ώστε να κρύψουν την ταυτότητα του οδηγού που δεν είχε δίπλωμα - Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 16χρονη
Χωρίς δίπλωμα οδηγούσε ο 16χρονος, το σκούτερ που παρέσυρε και εγκατέλειψε βαριά τραυματισμένη τη 16χρονη στη Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου. Ο ίδιος είχε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, αλλά και ασέλγειας.
Εν τω μεταξύ, η κοπέλα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο ΚΑΤ με βαριά τραύματα στο κεφάλι.
Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό, ο 16χρονος, είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία. Επιπλέον συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα που εμφανίστηκαν στις Αρχές καταγγέλλοντας δήθεν κλοπή , αποφεύγοντας να αποκαλύψουν ποιος οδηγούσε και δηλώνοντας ότι δεν τον γνωρίζουν.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το απόγευμα του Σαββάτου (18/4), όταν μία από τους εμπλεκόμενους πήγε σε αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε κλοπή του δίκυκλου οχήματός της. Στη συνέχεια, μαζί με ακόμη ένα άτομο που παρουσιάστηκε ως χρήστης του οχήματος, έδωσαν καταθέσεις στις οποίες, όπως διαπιστώθηκε, έδωσαν ψευδή στοιχεία για το τροχαίο.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dhwg2bstyik1)
Το σχέδιο για να παραπλανήσουν τις ΑρχέςΌπως έχει προκύψει, οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο κατέστρωσαν σχέδιο για να παραπλανήσουν τις Αρχές, δηλώνοντας ψευδώς κλοπή του δικύκλου.
«Το παιδί μου έφυγε σαν πανί»Σε δηλώσεις της η μητέρα της 16χρονης περιέγραψε το σοκ από το βίντεο και λέει ότι η κόρη της νοσηλεύεται βαρύτατα τραυματισμένη.
«Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία, αφαίρεση σπλήνας, και αυτός ο κύριος, ασυνείδητος, τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι... Παρατάμε στο έλεος μία ζωή, αφαιρούμε στην ουσία μία ζωή, κι ο κύριος αυτός τι κάνει;
Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο, δηλαδή είναι σαν να πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος επί τούτου για να κάνει αυτό το πράγμα. Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ, στην κυριολεξία έπαθα σοκ. Λυπάμαι πάρα πολύ που ζω εδώ και είμαι Ελληνίδα, αυτό έχω να πω», δήλωσε η μητέρα της ανήλικης στο Star.
Μάχη για τη ζωή της δίνει η κοπέλαΕν τω μεταξύ, η 16χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τραύματα στο κεφάλι και στον ώμο. Είναι διασωληνωμένη, ενώ οι γιατροί προχώρησαν και σε αφαίρεση της σπλήνας.
Οι γονείς της βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα