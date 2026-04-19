Ξεσπά η μητέρα της 16χρονης που παρέσυραν και εγκατέλειψαν στη Λιοσίων: Το παιδί μου έφυγε σαν πανί στον δρόμο, είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ
Ξεσπά η μητέρα της 16χρονης που παρέσυραν και εγκατέλειψαν στη Λιοσίων: Το παιδί μου έφυγε σαν πανί στον δρόμο, είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ
Η ανήλικη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή - Διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία ο 16χρονος που την χτύπησε
«Μια μάνα αυτή τη στιγμή βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο, δηλαδή είναι σαν να πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος επί τούτου για να κάνει αυτό το πράγμα. Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ», δηλώνει η μητέρα της 16χρονης που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε από τον 16χρονο οδηγό μηχανής στην οδό Λιοσίων το Σάββατο το απόγευμα.
Η μητέρα της 16χρονης μιλώντας στο STAR συγκλονίζει. «Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία, αφαίρεση σπλήνας, και αυτός ο κύριος, ασυνείδητος, τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι... Παρατάμε στο έλεος μία ζωή, αφαιρούμε στην ουσία μία ζωή, κι ο κύριος αυτός τι κάνει; Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο, δηλαδή είναι σαν να πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος επί τούτου για να κάνει αυτό το πράγμα.Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ, στην κυριολεξία έπαθα σοκ. Λυπάμαι πάρα πολύ που ζω εδώ και είμαι Ελληνίδα, αυτό έχω να πω» λέει η μητέρα της ανήλικης.
Την ίδια στιγμή η 16χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ οι γονείς της βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της.
Για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία, ασέλγεια και απειλή είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές ο 16χρονος ο οποίος συνελήφθη για το τροχαίο με εγκατάλειψη 16χρονης στη Λιοσίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο είχαν σχέδιο για να παραπλανήσουν τις Αρχές. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα της Τροχαίας, τρία άτομα συνελήφθησαν για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με ψευδείς καταθέσεις και απόκρυψη της αλήθειας γύρω από το περιστατικό. Μάλιστα, ο 16χρονος, που εμφανίστηκε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής και συνελήφθη, πιθανότατα δεν είχε στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το απόγευμα του Σαββάτου (18/4), όταν μία από τους εμπλεκόμενους πήγε σε αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε κλοπή του δίκυκλου οχήματός της. Στη συνέχεια, μαζί με ακόμη ένα άτομο που παρουσιάστηκε ως χρήστης του οχήματος, έδωσαν καταθέσεις στις οποίες - όπως διαπιστώθηκε - περιέγραψαν ψευδή στοιχεία για το τροχαίο, αποφεύγοντας να αποκαλύψουν ποιος οδηγούσε και δηλώνοντας ότι δεν τον γνωρίζουν.
Λίγες ώρες αργότερα, τρίτο άτομο εμφανίστηκε μόνος του στις Αρχές και ανέφερε ότι επέβαινε στο δίκυκλο τη στιγμή του τροχαίου, ως συνεπιβάτης, με οδηγό πρόσωπο που γνώριζε από την εργασία του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, μετά το ατύχημα εγκατέλειψαν το σημείο χωρίς να βοηθήσουν την τραυματισμένη 16χρονη και χωρίς να ενημερώσουν την αστυνομία. Αυτή ήταν και η μαρτυρία- κλειδί για την υπόθεση και έτσι προχώρησαν στη σύλληψη των δύο για την ψευδή δήλωση της κλοπής.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι στόχος τους ήταν να μην αποκαλυφθεί ο υπαίτιος οδηγός. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, αλλά και για παραβίαση υποχρεώσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Η μητέρα της 16χρονης μιλώντας στο STAR συγκλονίζει. «Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία, αφαίρεση σπλήνας, και αυτός ο κύριος, ασυνείδητος, τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι... Παρατάμε στο έλεος μία ζωή, αφαιρούμε στην ουσία μία ζωή, κι ο κύριος αυτός τι κάνει; Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο, δηλαδή είναι σαν να πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος επί τούτου για να κάνει αυτό το πράγμα.Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ, στην κυριολεξία έπαθα σοκ. Λυπάμαι πάρα πολύ που ζω εδώ και είμαι Ελληνίδα, αυτό έχω να πω» λέει η μητέρα της ανήλικης.
Την ίδια στιγμή η 16χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ οι γονείς της βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της.
Για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία, ασέλγεια και απειλή είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές ο 16χρονος ο οποίος συνελήφθη για το τροχαίο με εγκατάλειψη 16χρονης στη Λιοσίων.
Διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία ο 16χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη στη Λιοσίων
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο είχαν σχέδιο για να παραπλανήσουν τις Αρχές. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα της Τροχαίας, τρία άτομα συνελήφθησαν για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με ψευδείς καταθέσεις και απόκρυψη της αλήθειας γύρω από το περιστατικό. Μάλιστα, ο 16χρονος, που εμφανίστηκε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής και συνελήφθη, πιθανότατα δεν είχε στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το απόγευμα του Σαββάτου (18/4), όταν μία από τους εμπλεκόμενους πήγε σε αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε κλοπή του δίκυκλου οχήματός της. Στη συνέχεια, μαζί με ακόμη ένα άτομο που παρουσιάστηκε ως χρήστης του οχήματος, έδωσαν καταθέσεις στις οποίες - όπως διαπιστώθηκε - περιέγραψαν ψευδή στοιχεία για το τροχαίο, αποφεύγοντας να αποκαλύψουν ποιος οδηγούσε και δηλώνοντας ότι δεν τον γνωρίζουν.
Βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου
Λίγες ώρες αργότερα, τρίτο άτομο εμφανίστηκε μόνος του στις Αρχές και ανέφερε ότι επέβαινε στο δίκυκλο τη στιγμή του τροχαίου, ως συνεπιβάτης, με οδηγό πρόσωπο που γνώριζε από την εργασία του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, μετά το ατύχημα εγκατέλειψαν το σημείο χωρίς να βοηθήσουν την τραυματισμένη 16χρονη και χωρίς να ενημερώσουν την αστυνομία. Αυτή ήταν και η μαρτυρία- κλειδί για την υπόθεση και έτσι προχώρησαν στη σύλληψη των δύο για την ψευδή δήλωση της κλοπής.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι στόχος τους ήταν να μην αποκαλυφθεί ο υπαίτιος οδηγός. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, αλλά και για παραβίαση υποχρεώσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
