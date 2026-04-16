Διαψεύδει τις καταγγελίες για τα ΤΕΠ μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς το νοσοκομείο Κεφαλονιάς
Η διοίκηση του νοσοκομείου υπογραμμίζει ότι το προσωπικό εκπλήρωσε πλήρως το καθήκον του, όπως πράττει σε κάθε περίπτωση

Ανάρτηση με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Κεφαλονιάς στο οποίο μεταφέρθηκε αναίσθητη η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της αφότου εγκαταλείφθηκε αβοήθητη από τους τρεις συλληφθέντες σε πλατεία στο Αργοστόλι, έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Στην ανακοίνωση του το νοσοκομείο απαντά σε αναφορές που έκαναν λόγο για καθυστερημένη προσέλευση ιατρών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) το πρωί της 14ης Απριλίου 2026, τονίζοντας ότι ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό ενήργησαν άμεσα και υποδειγματικά.

Η διοίκηση του νοσοκομείου υπογραμμίζει ότι το προσωπικό εκπλήρωσε πλήρως το καθήκον του, όπως πράττει σε κάθε περίπτωση, απορρίπτοντας τις καταγγελίες ως κακόβουλες. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το σύνολο των εργαζομένων υπερασπίζεται με κάθε μέσο την υγεία των πολιτών.


Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς

Σχετικά με τις ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές, δήθεν νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου, για τη μη έγκαιρη προσέλευση ιατρών στο ΤΕΠ το πρωί της 14/04/2026, θα ήθελα να ενημερώσω ότι οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου επιτέλεσαν στο ακέραιο το καθήκον τους, με υποδειγματικό τρόπο, όπως το κάνουν και σε κάθε περίπτωση και κάθε κακόβουλη αναφορά καταδικάζεται από τη διοίκηση και όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου, το οποίο με κάθε τρόπο και μέσο υπερασπίζεται την υγεία των συμπολιτών μας.

Ο Κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Γ.Ν.Κεφαλληνίας
& Γ.Ν.Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο»
Δημήτρης Μαρτίνης
Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

