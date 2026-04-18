Προσωπική κόντρα δύο γυναικών γιατρών πίσω από την fake νοσηλεύτρια που κατήγγειλε ότι η Μυρτώ πέθανε αβοήθητη στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Κεφαλονιά Νοσοκομείο Γιατροί Άδωνις Γεωργιάδης 19χρονη

Προσωπική κόντρα δύο γυναικών γιατρών πίσω από την fake νοσηλεύτρια που κατήγγειλε ότι η Μυρτώ πέθανε αβοήθητη στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς

Ενώ το πανελλήνιο έψαχνε απαντήσεις για τον θάνατο της 19χρονης, γυναίκα γιατρός βρήκε ευκαιρία να εκδικηθεί για πολύ προσωπικό ζήτημα άλλη συνάδελφό της, σύμφωνα με πηγές του νοσοκομείου - Μήνυση προανήγγειλε ο Γεωργιάδης, τι λέει ο δημοσιογράφος που φιλοξένησε τις καταγγελίες

Προσωπική κόντρα δύο γυναικών γιατρών πίσω από την fake νοσηλεύτρια που κατήγγειλε ότι η Μυρτώ πέθανε αβοήθητη στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς
241 ΣΧΟΛΙΑ
Κίνητρο προσωπικής αντεκδίκησης δείχνουν τα στοιχεία που έχουν έως τώρα συγκεντρωθεί κατά τη διερεύνηση των καταγγελιών από δήθεν νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, που ισχυρίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η 19χρονη Μυρτώ πέθανε γιατί δεν έλαβε άμεσα ιατρική βοήθεια, αφού δεν ήταν στη θέση της συγκεκριμένη γιατρός.

Ήδη, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε γνώση του οποίου έφτασαν τα στοιχεία, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ επισήμανε ότι αν επιβεβαιωθεί ότι είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους μιας προσωπικής αντιδικίας μιας γιατρού εναντίον μίας άλλης, τότε, αυτή που έκανε την ψευδή καταγγελία δεν θα έχει θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η καταγγελία έγινε στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού και η καταγγέλλουσα εμφανίστηκε με την ιδιότητα της νοσηλεύτριας. Η αντίδραση από την πλευρά των εργαζομένων και δη των νοσηλευτών ήταν άμεση. Παράλληλα, ακούγοντας τη φωνή που έκανε την καταγγελία, κατάλαβαν ότι επρόκειτο για άλλη γυναίκα γιατρό του νοσοκομείου και η καταγγελία αφορούσε ουσιαστικά συνάδελφό της, η οποία πήρε μέρος στην αγωνιώδη προσπάθεια για να σωθεί το κορίτσι, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Όταν κατάλαβαν ποια ήταν, κατάλαβαν και το κίνητρο για την καταγγελία. Όπως γνώριζαν, οι δύο γυναίκες είχαν προσωπική αντιπαράθεση και στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο.

Την ώρα που είχε συντελεστεί μια τραγωδία, που είχε σοκάρει το πανελλήνιο, και ένα κορίτσι 19 ετών ήταν ακόμη άταφο με τα ερωτήματα για το τι είχε συμβεί να είναι αναπάντητα, μια άλλη γυναίκα και μάλιστα γιατρός, φέρεται να βρήκε την ευκαιρία να χτυπήσει τη συνάδελφό της, που όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε δώσει μάχη για τη ζωή της Μυρτώς.

Η καταγγελία της δήθεν νοσηλεύτριας μεταδόθηκε πολύ γρήγορα στα social media, με αποτέλεσμα μέρος της κοινής γνώμης είτε να αποδέχεται το περιεχόμενό της, είτε έστω, να αμφιβάλει για το κατά πόσον η Μυρτώ όταν έφτασε στο νοσοκομείο είχε την αντιμετώπιση που έπρεπε.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, αλλά και όσα ανάρτησε ο υπουργός Υγείας, το κορίτσι διασωληνώθηκε αμέσως και έγιναν όλες οι ανθρωπίνως δυνατές προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή- σημειώνεται ότι στο νοσοκομείο έφτασε με εικόνα ανακοπής και γι' αυτό έσπευσαν καρδιολόγοι και αναισθησιολόγοι. Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη ήταν άμεση, έσπευσε να διατάξει ΕΔΕ και να διαψεύσει τα λεχθέντα από τη δήθεν νοσηλεύτρια. Όλοι οι νοσηλευτές του νοσοκομείου δε, υπέγραψαν ότι κανένας τους δεν ήταν πίσω από την ανώνυμη καταγγελία.

Κλείσιμο
Απαντώντας στην ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη, ο Πέτρος Κουσουλός, επιβεβαίωσε ότι η καταγγέλλουσα ήταν γιατρός, που ζήτησε η ίδια να βγει στην εκπομπή το βράδυ της Τετάρτης, σημείωσε δε, ότι εμφανίστηκε ως νοσηλεύτρια «για λόγους προστασίας».

Προσωπική κόντρα δύο γυναικών γιατρών πίσω από την fake νοσηλεύτρια που κατήγγειλε ότι η Μυρτώ...
241 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης