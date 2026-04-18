Συνέδριο ΓΣΕΕ: Με χωριστό ψηφοδέλτιο απέναντι στην ΠΑΣΚΕ συμμετέχει στις εκλογές ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος
«Δεν είναι διάσπαση αλλά ανάσα» υποστηρίζει το μέλος της διοίκησης και πρώην γραμματέας Τύπου της συνομοσπονδίας
Mε χωριστό ψηφοδέλτιο απέναντι στην ΠΑΣΚΕ του Γιάννη Παναγόπουλου θα κατέβει στην αυριανή εκλογική διαδικασία στο πλαίσιο του 39ου συνεδρίου της ΓΣΕΕ ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος μέλος της διοίκησης και πρώην γραμματέας Τύπου της συνομοσπονδίας.
Ο κ. Καραγεωργόπουλος ήρθε σε ρήξη με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και απομακρύνθηκε από τη θέση του γραμματέα τύπου πριν από ενάμισι χρόνο.
Ετσι, ενώ η ΠΑΣΚΕ είχε αποφύγει μέχρι χθες το βράδυ τη διάσπαση και κατέβαινε με ενωτικό ψηφοδέλτιο μετά τη συμφωνία με τους συνδικαλιστές που είχαν αμφισβητήσει τον Γιάννη Παναγόπουλο και είχαν συμμετάσχει με διασπαστικό ψηφοδέλτιο στις πρόσφατες εκλογές του ΕΚΑ, η κίνηση Καραγεωργόπουλου φέρνει σε δύσκολη θέση την παράταξη όποιο και αν είναι το ποσοστό που θα λάβει ο νέος υποψήφιος.
Ο ίδιος ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος που ανακοίνωσε πως θα συμμετέχει με το ψηφοδέλτιο «Ενωμένοι Εργαζόμενοι» νωρίτερα το μεσημέρι, δηλώνει ότι δε θεωρεί την κίνησή του διάσπαση αλλά ανάσα, να εκπροσωπηθούν στην ΓΣΕΕ εργαζόμενοι και σωματεία που είχαν αποκλειστεί από κάθε συλλογική διαδικασία.
«Μην τολμήσει κανείς να μιλήσει για διάσπαση -είπε χαρακτηριστικά- η πρωτοβουλία είναι μονόδρομος, δεσμευόμαστε ότι θα τείνουμε χείρα συνεργασίας σε όλους και χωρίς εξαιρέσεις, δεν ερχόμαστε να γκρεμίσουμε, αλλά για να χτίσουμε».
Την ίδια ώρα με χωριστά ψηφοδέλτια θα συμμετάσχουν η παράταξη ΕΜΕΙΣ/ΑΡΚΙ του Νίκου Φωτόπουλου και η παράταξη ΕΑΚ του Θάνου Βασιλόπουλου (αμφότεροι προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ) αφού μετά από πολύωρες διεργασίες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία. Θυμίζουμε ότι στις εκλογές του ΕΚΑ είχαν κατέβει με κοινό ψηφοδέλτιο.
Αν τελικά βγάλει μια έδρα η «Ενωμένοι Εργαζόμενοι» του Δημήτρη Καραγεωργόπουλου ενδεχομένως να την αφαιρέσει από την ΠΑΣΚΕ η οποία σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με συνδικαλιστικές εκτιμήσεις θα βγει πρώτη δύναμη, ίσως και ενισχυμένη.
Δεύτερη δύναμη αναμένεται να είναι η ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) κερδίζοντας επιπλέον έδρες ενώ μία έδρα ενδέχεται να χάσει η ΔΑΚΕ. Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας θα ανακοινωθούν αργά το βράδυ της Κυριακής.
