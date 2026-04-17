Παναγόπουλος στο συνέδριο της ΓΣΣΕ: Άθλιο παιχνίδι για να αλλάξει η ατζέντα οι κατηγορίες εναντίον μου

Για τη μελλοντική διαδοχή του μετά από 20 χρόνια στην ηγεσία ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ανέφερε «δεν θα κάνω επί του παρόντος τίποτα, δεν θα μεταπηδήσω στην πολιτική σκηνή»





Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο κ. Παναγόπουλος η χώρα μας είναι δεύτερη σε ακρίβεια στην ΕΕ μετά τη Μάλτα την ίδια ώρα που βρίσκεται στην προτελευταία θέση πριν από τη Βουλγαρία στους μισθούς (μονάδες αγοραστικής δύναμης).







Κριτική άσκησε στην κυβέρνηση ο







Αναφερόμενος στην έρευνα της δικαιοσύνης για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων σε ό,τι αφορά τα προγράμματα κατάρτισης, ο πρόεδρος της



Σημειώνουμε ότι η εν λόγω εταιρία σεκιούριτι που ανήκει στο σύντροφο της Αννας Στρατινάκη, Ανδρέα Γεωργίου, μπήκε στο στόχαστρο Βουρλιώτη, μαζί με άλλες πέντε εταιρίες και φυσικά πρόσωπα τα οποία όπως αναφέρεται «αναπτύσσουν κοινή και συντονισμένη δράση διαπράττοντας, σε βαθμό σοβαρών υπονοιών, τις αξιόποινες πράξεις α) της υπεξαίρεσης κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».



Λάβαμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που δεν αντιστοιχεί ούτε στο 10% του προϋπολογισμού μας. Θα έπρεπε να φτάνει το 50% για να απαιτείται δήλωση πόθεν έσχες. Θα μπορούσα να υποβάλλω δήλωση περιουσιακής κατάστασης που είναι ίδια με το πόθεν έσχες αλλά δεν έχει αντίστοιχη επιλογή η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Με την ίδια λογική θα έπρεπε να κάνουν δηλώσεις όλοι όσοι συμμετέχουν σε επιτροπές της ΓΣΕΕ. Σας διαβεβαιώνω - κατέληξε ο κ. Παναγόπουλος - ότι ο αγώνας που θα δώσω θα είναι νικηφόρος».



Για τη μελλοντική διαδοχή του μετά από 20 χρόνια στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ανέφερε «Δε θα κάνω επί του παρόντος τίποτα. Δεν θα μεταπηδήσω στην πολιτική σκηνή. Δεν είμαι πολιτικάντης ούτε θα γίνω φελλός στο μπουκάλι προκειμένου να μην αναπνέουν οι νέοι συνδικαλιστές που περιμένουν να πάρουν τα ηνία. Όταν αναλάβουν οι νέοι πρέπει να έχουν όραμα που θα συνδέει τις νέες τεχνολογίες με διαδραστικές δυνατότητες ώστε να πλησιάσουν τους νέους εργαζόμενους όπως είναι εκείνοι που εργάζονται σε πλατφόρμες».



Μόνο δύο συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του ιμπεριαλισμού ακούστηκαν από ομάδες του ΠΑΜΕ στο συνέδριο το οποίο και τη δεύτερη ημέρα κύλησε σε ήρεμους τόνους.



Με σημαία τον πόλεμο κατά της ακρίβειας, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ από το βήμα του 39ου συνεδρίου της ΓΣΕΕ που διεξάγεται στο Ηράκλειο Κρήτης, τόνισε με έμφαση «αντιπολίτευση κάνει μόνο η ακρίβεια. Σοβαρά πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα όπως τα Τέμπη και οι υποκλοπές δεν έκαμψαν το εκλογικό ποσοστό της κυβέρνησης. Λες και δεν έγινε τίποτα. Μόνο η ακρίβεια κάνει αντιπολίτευση στην κυβερνητική πολιτική».Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο κ. Παναγόπουλος η χώρα μας είναι δεύτερη σε ακρίβεια στην ΕΕ μετά τη Μάλτα την ίδια ώρα που βρίσκεται στην προτελευταία θέση πριν από τη Βουλγαρία στους μισθούς (μονάδες αγοραστικής δύναμης).Επιπλέον, η Ελλάδα είναι η ακριβότερη ευρωπαϊκή χώρα στα ενοίκια σε σχέση με τις αμοιβές καθώς το ενοίκιο απορροφά το 91% του κατώτατου μισθού.Κριτική άσκησε στην κυβέρνηση ο κ. Παναγόπουλος και για τους μισθούς, που παραμένουν καθηλωμένοι προσθέτοντας ότι η επαναφορά των διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό στην αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων και η υπογραφή όσων των δυνατόν περισσότερων κλαδικών συμβάσεων αποτελούν μαζί με την καταπολέμηση της ακρίβειας το τρίπτυχο των διεκδικήσεων της συνομοσπονδίας το επόμενο διάστημα.Αναφερόμενος στην έρευνα της δικαιοσύνης για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων σε ό,τι αφορά τα προγράμματα κατάρτισης, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ υποστήριξε ότι «Με το non paper Βουρλιώτη κτίστηκε ένα αφήγημα, με αποκαλούν κατηγορούμενο ενώ εγώ δεν έχω πάρει ακόμα το πόρισμα. Έκαναν άθλιο παιγνίδι κατά των συνδικάτων για να αλλάξει η πολιτική ατζέντα. Οι εταιρίες που κατονομάζονται δεν έχουν σχέση με την κατάρτιση. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η εταιρία σεκιούριτι για την κυβερνοασφάλεια που αναφέρεται στο χαρτί Βυρλιώτη ήταν η οικονομικότερη στην αγορά με αμοιβή 38.000 ετησίως».Σημειώνουμε ότι η εν λόγω εταιρία σεκιούριτι που ανήκει στο σύντροφο της Αννας Στρατινάκη, Ανδρέα Γεωργίου, μπήκε στο στόχαστρο Βουρλιώτη, μαζί με άλλες πέντε εταιρίες και φυσικά πρόσωπα τα οποία όπως αναφέρεται «αναπτύσσουν κοινή και συντονισμένη δράση διαπράττοντας, σε βαθμό σοβαρών υπονοιών, τις αξιόποινες πράξεις α) της υπεξαίρεσης κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».Μιλώντας για το πόθεν έσχες, υπόθεση για την οποία ο εισαγγελέας εφετών δήλωσε ότι δεν έχει κλείσει, ο κ. Παναγόπουλος τόνισε: «Η ΓΣΕΕ και το ΙΝΕ δεν λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση που κρίνει τη σκοπιμότητα των δαπανών ώστε να έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν Πόθεν Εσχες.Λάβαμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που δεν αντιστοιχεί ούτε στο 10% του προϋπολογισμού μας. Θα έπρεπε να φτάνει το 50% για να απαιτείται δήλωση πόθεν έσχες. Θα μπορούσα να υποβάλλω δήλωση περιουσιακής κατάστασης που είναι ίδια με το πόθεν έσχες αλλά δεν έχει αντίστοιχη επιλογή η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Με την ίδια λογική θα έπρεπε να κάνουν δηλώσεις όλοι όσοι συμμετέχουν σε επιτροπές της ΓΣΕΕ. Σας διαβεβαιώνω - κατέληξε ο κ. Παναγόπουλος - ότι ο αγώνας που θα δώσω θα είναι νικηφόρος».Για τη μελλοντική διαδοχή του μετά από 20 χρόνια στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ανέφερε «Δε θα κάνω επί του παρόντος τίποτα. Δεν θα μεταπηδήσω στην πολιτική σκηνή. Δεν είμαι πολιτικάντης ούτε θα γίνω φελλός στο μπουκάλι προκειμένου να μην αναπνέουν οι νέοι συνδικαλιστές που περιμένουν να πάρουν τα ηνία. Όταν αναλάβουν οι νέοι πρέπει να έχουν όραμα που θα συνδέει τις νέες τεχνολογίες με διαδραστικές δυνατότητες ώστε να πλησιάσουν τους νέους εργαζόμενους όπως είναι εκείνοι που εργάζονται σε πλατφόρμες».Μόνο δύο συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του ιμπεριαλισμού ακούστηκαν από ομάδες του ΠΑΜΕ στο συνέδριο το οποίο και τη δεύτερη ημέρα κύλησε σε ήρεμους τόνους.

Χθες πάντως κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Γιάννη Παναγόπουλου στελέχη συνδικαλιστικών παρατάξεων της αριστεράς αποχώρησαν μαζικά από την αίθουσα του συνεδρίου, εκφράζοντας με αυτόν το τρόπο την έντονη αντίθεσή τους στη στάση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ ενώ δεν έλειψαν και τα ειρωνικά γέλια όταν εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη η φωτογραφία από την υπογραφή της κοινωνικής συμφωνίας με την παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου εργασίας.



Στο συνέδριο με σύνθημα «συνδικάτα ανοιχτά και δημοκρατικά» συμμετέχουν περίπου 400 σύνεδροι προερχόμενοι από 80 Εργατικά Κέντρα και τουλάχιστον 70 Ομοσπονδίες από ολόκληρη τη χώρα που εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους ενώ λαμβάνουν μέρος και 30 ξένοι εκπρόσωποι συνδικάτων από την Ευρώπη και την κεντρική Ασία (Γαλλία Ιταλία, Πορτογαλία, Αυστρία, Γερμανία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Αλβανία, Βουλγαρία).



Οι σύνεδροι θα κληθούν:



α) να εκλέξουν τη νέα διοίκηση της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης της χώρας και



β) να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της ΓΣΕΕ με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.



Αργότερα σήμερα αναμένεται να «κλειδώσουν» ψηφοδέλτια. Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο διασπαστικό της ΠΑΣΚΕ, ίσως και διευρυμένο με συνδικαλιστές της αριστεράς ως αντίπαλο δέος στον επί 20 έτη πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο. Στελέχη της ΠΑΣΚΕ που έχουν ευθέως αμφισβητήσει τον κ. Παναγόπουλο δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στην παράταξη ενώ στελέχη της ευρύτερης αριστεράς είναι σκεπτικά όσον αφορά τη δυναμική που θα αναπτύξει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Παναγόπουλο κάτι που θα αποτυπωθεί στη συγκρότηση του προεδρείου.



Σύμφωνα με συνδικαλιστικές εκτιμήσεις η ΠΑΣΚΕ θα επανεκλεγεί την Κυριακή πρώτη δύναμη ίσως και ενισχυμένη, επιπλέον έδρες αναμένεται να λάβει η ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) ενώ μία έδρα ενδέχεται να χάσει η ΔΑΚΕ.



Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο συνέδριο της ΓΣΕΕ, οι παρατάξεις είχαν καταλάβει τις έδρες της 45μελους Διοίκησης, ως εξής:



ΠΑΣΚΕ – Δημοκρατικοί Συνδικαλιστές (Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία): 19 έδρες



ΔΑΣ (ΠΑΜΕ): 11 έδρες



ΔΑΚΕ: 9 έδρες



ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ: 3 έδρες



ΕΑΚ: 2 έδρες



Ενότητα: 1 έδρα