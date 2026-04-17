Ζυμώσεις στο συνέδριο της ΓΣΕΕ για το αν θα κατέβει ψηφοδέλτιο απέναντι στον Παναγόπουλο, μετρούν τις δυνάμεις τους οι παρατάξεις

Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο συνέδριο της ΓΣΕΕ, οι παρατάξεις είχαν καταλάβει τις έδρες της 45μελους Διοίκησης, ως εξής:



-ΠΑΣΚΕ – Δημοκρατικοί Συνδικαλιστές (Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία): 19 έδρες



Στα μέτρα με θετικό πρόσημο συμπεριέλαβε Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος την κοινωνική συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις υπογραμμίζοντας ότι «όλοι θα κριθούμε στην εφαρμογή καθώς τα συνδικάτα έχουν καθήκον να υπογράψουν συμβάσεις εργασίας σε όλους τους κλάδους και κυρίως στη συνέχιση του αγώνα για την επαναφορά των διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό στην αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων.»Την ίδια ώρα ο κ. Παναγόπουλος κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 39ο συνέδριο της Συνομοσπονδίας που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο της Κρήτης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με ημίμετρα – τύπου pass δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά την ακρίβεια , τονίζοντας ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η καρτελοποίηση τη αγοράς και το αυξημένο κόστος στέγασής,Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της δικαιοσύνης για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων σε ότι αφορά τα προγράμματα κατάρτισης, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «Η υπόθεση σύντομα θα καταρρεύσει καθώς είναι προφανές ότι ως στόχο είχε τα συνδικάτα».Πάντως κατά την διάρκεια της ομιλίας του Γιάννη Παναγόπουλου στελέχη συνδικαλιστικών παρατάξεων της αριστεράς, εκφράζοντας με αυτόν το τρόπο την έντονη αντίθεσή τους στη στάση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ ενώ δεν έλλειψαν και τα ειρωνικά γέλια όταν εμφανίστηκε στην γιγαντοοθόνη η φωτογραφία από την υπογραφή της κοινωνικής συμφωνίας με την παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου εργασίας.Στο συνέδριο με σύνθημα «συνδικάτα ανοιχτά και δημοκρατικά» συμμετέχουν περίπου 400 σύνεδροι προερχόμενοι από 80 Εργατικά Κέντρα και τουλάχιστον 70 Ομοσπονδίες από ολόκληρη τη χώρα που εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.α) να εκλέξουν τη νέα διοίκηση της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης της χώρας καιβ) να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της ΓΣΕΕ με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.Σήμερα θα γίνουν κρίσιμες «ζυμώσεις» στις παρατάξεις ώστε αργά το βράδυ ή αύριο το πρωί θα έχουν «κλειδώσει» τα ψηφοδέλτια.Προς το παρόν,ίσως διευρυμένο ως αντίπαλο δέος στον επί 20 έτη πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο. Στελέχη της ΠΑΣΚΕ που έχουν ευθέως αμφισβητήσει τον κ. Παναγόπουλο δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στην παράταξη ενώ στελέχη της ευρύτερης αριστεράς είναι σκεπτικά όσον αφορά τη δυναμική που θα αναπτύξει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Παναγόπουλο κάτι που θα αποτυπωθεί στη συγκρότηση του προεδρείουΣύμφωνα με συνδικαλιστικές εκτιμήσεις η ΠΑΣΚΕ θα επανεκλεγεί πρώτη δύναμη ίσως κα ενισχυμένη , επιπλέον έδρες αναμένεται να λάβει η ΔΑΣ ( ΠΑΜΕ) ενώ μία έδρα ενδέχεται να χάσει η ΔΑΚΕ..Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο συνέδριο της ΓΣΕΕ, οι παρατάξεις είχαν καταλάβει τις έδρες της 45μελους Διοίκησης, ως εξής:-ΠΑΣΚΕ – Δημοκρατικοί Συνδικαλιστές (Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία): 19 έδρες

-ΔΑΣ (ΠΑΜΕ): 11 έδρες



-ΔΑΚΕ: 9 έδρες



-ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ: 3 έδρες



-ΕΑΚ: 2 έδρες



-Ενότητα: 1 έδρα



Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου παρουσιάστηκε η μελέτη του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ σε σχέση με την ανάπτυξη της περιφέρειας Κρήτης.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που επισήμανε ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ Γιώργος Αργείτης:



Η Κρήτη βρίσκεται στο 59% του μέσου όρου της ΕΕ στο ΑΕΠ, πολύ χαμηλότερα από της Αττικής, λίγο χαμηλότερα και από του νοτίου Αιγαίου και περίπου στο ίδιο επίπεδο με τα Ιόνια Νησιά και τη Στερεά Ελλάδα.



Σημειώνεται ότι η μισή πίτα του ΑΕΠ της χώρας, είναι το προϊόν που παράγεται στην Αττική (48,1%) ενώ με 14% συμμετέχει η Θεσσαλονίκη και με περίπου 5% η Κρήτη.



Σχετικά με την ενδοπεριφερειακή ανάπτυξη Κρήτης (2009 – 2022) το συνολικά κατά κεφαλήν στην Κρήτη ανέρχεται σε 9.8% του ΑΕΠ. Ο Νομός Ηρακλείου συγκεντρώνει μεγάλο ποσοστό δραστηριοτήτων του νησιού, όμως εμφάνισε μείωση 13,8% . Μείωση εμφάνισαν και οι άλλοι νομοί πλην του Λασιθίου που σημείωσε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 6,5%