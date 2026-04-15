39ο συνέδριο της ΓΣΕΕ: Αύριο κλειδώνουν τα ψηφοδέλτια, «ζυμώσεις» για ψηφοδέλτιο απέναντι στον Παναγόπουλο
Σε κλίμα έντονων διεργασιών και εσωτερικών ανακατατάξεων ανοίγει αύριο στο Ηράκλειο Κρήτης το 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ - Την Κυριακή οι εκλογές
Κρίσιμο θεωρείται το 39ο συνέδριο της ΓΣΕΕ που θα διεξαχθεί υπό τη σκιά των εκκρεμών υποθέσεων Παναγόπουλου από αύριο Πέμπτη 16 Απριλίου έως και την Κυριακή 19 Απριλίου στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Ως την τελευταία στιγμή γίνονται συνδικαλιστικές «ζυμώσεις» για τη σύσταση των ψηφοδελτίων με ισχυρή πιθανότητα η ΠΑΣΚΕ να κατέβει διασπασμένη με δύο ψηφοδέλτια η ακόμα και να συσταθεί ενιαίο ψηφοδέλτιο απέναντι στην ΠΑΣΚΕ του Γιάννη Παναγόπουλου που να περιλαμβάνει στελέχη από ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις.
Θυμίζουμε ότι στις πρόσφατες εκλογές του ΕΚΑ, η ΠΑΣΚΕ έχασε μία έδρα καταλαμβάνοντας 5 έδρες αντί 6 στις προηγούμενες εκλογές.
Το «διαπαστικό» ψηφοδέλτιο (ενωτικό ψηφοδέλτιο- εργαζόμενοι μαζί» του Γιάννη Μπούλερου στο οποίο συμμετείχαν δυσαρεστημένοι πράσινοι συνδικαλιστές και στελέχη από άλλες παρατάξεις κατέλαβε 3 έδρες. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η ΔΑΣ ( ΚΚΕ) με με 11 έδρες από 9 που είχε στην προηγούμενη αναμέτρηση. Επίσης το « Μέτωπο» που προήλθε από τη συνένωση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ (Φωτόπουλος, Βασιλόπουλος ) έλαβε 5 έδρες , η Νέα Πορεία ( Γκιάτης) 4 ενώ η ΔΑΚΕ έχασε μια έδρα καταλαμβάνοντας 3 από 4 στις προηγούμενες εκλογές.
Στις εργασίες του Συνεδρίου θα συμμετάσχουν περίπου 400 σύνεδροι και αντιπρόσωποι ξένων Ομοσπονδιών ενώ θα χαιρετήσουν τοπικοί παράγοντες.( αντιπεριφερειάχης, βουλευτές)
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός δράσης της Συνομοσπονδίας για την προηγούμενη περίοδο, ενώ θα καθοριστούν οι βασικοί άξονες και οι προτεραιότητες της ΓΣΕΕ για το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, θα εκλεγούν τα νέα όργανα της Συνομοσπονδίας – το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο.
Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ «Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον κόσμο της εργασίας, το Συνέδριο καλείται να αποτελέσει σημείο ουσιαστικού διαλόγου, απολογισμού αλλά και σχεδιασμού για το μέλλον του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι σύνεδροι θα συζητήσουν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι, όπως η ακρίβεια, η πίεση στα εισοδήματα, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και η ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Στις εργασίες του Συνεδρίου θα παραστούν επίσης αντιπροσωπείες από ευρωπαϊκές και διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε μια εποχή μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών μετασχηματισμών.
Το 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα συνέδριο ουσίας, αποφάσεων και προοπτικής. Ένα συνέδριο που θα ενισχύσει τη συλλογική φωνή των εργαζομένων και θα συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ισχυρής στρατηγικής για την προάσπιση της εργασίας, των μισθών και των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Το συνδικαλιστικό κίνημα επιδιώκει να βγει από αυτή τη διαδικασία ενωμένο, πιο δυναμικό και πιο αποτελεσματικό, με σαφή στόχο την ενίσχυση των διεκδικήσεων για αξιοπρεπείς αμοιβές, ποιοτικές θέσεις εργασίας και κοινωνική δικαιοσύνη για όλους.
