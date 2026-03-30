Δεν αρχειοθετείται η υπόθεση με τα αδήλωτα 3,2 εκατ. ευρώ του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ, περαιτέρω έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας Εφετών

Ταυτόχρονα παραμένει σε εκκρεμότητα άλλη δικογραφία σε βάρος του κ. Παναγόπουλου για υπόθεση υπεξαίρεσης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από παράνομες δραστηριότητες μέσω αναθέσεων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης την περίοδο 2020-2025

αδήλωτα 3,2 εκατ. ευρώ του προέδρου της Εφετών δεν συναίνεσε με την αρχειοθέτηση της υπόθεσης όπως ζητούσε η συνάδελφος του, του πρώτου βαθμού και παρήγγειλε τη διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής έρευνας για την υπόθεση.



Αντίθετα, η εισαγγελέας Πρωτοδικών είχε προτείνει την γνωμοδοτήσεις που προσκομίστηκαν από τον κ. Παναγόπουλο, η μία από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ και η άλλη από δικηγορικό γραφείο.



εισαγγελέας Εφετών θα πρέπει να διερευνηθεί στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του κ. Παναγόπουλου να υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας που έλαβαν κονδύλια για εκπαιδευτικά προγράμματα εργαζομένων.



Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη δικογραφία σε βάρος του κ. Παναγόπουλου είχε σχηματιστεί μετά από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, η οποία υπό τον επικεφαλής της επίτιμο αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, έστειλε σχετικό πόρισμα στην εισαγγελία. Η υπόθεση αφορούσε σε ενδείξεις για παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες, αδικήματα για τα οποία ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ είχε κληθεί μάλιστα να παράσχει εξηγήσεις στην εισαγγελέα. Κατά τη δικογραφία ο κ. Παναγόπουλος φέρεται να είχε να ξεχάσει στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης 3,2 εκατομμύρια ευρώ.



Η σημερινή, πάντως, εξέλιξη με την μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης, επιβεβαιώνει το χθεσινό δημοσίευμα του «ΘΕΜΑτος», στο οποίο αναφέρονταν ότι η υπόθεση «πάσχει νομικά» η πρόταση αρχειοθέτηση της εισαγγελέως Πρωτοδικών.







Παναγόπουλος: Δεν είχα υποχρέωση να καταθέσω πόθεν έσχες Νωρίτερα, ο κ. Παναγόπουλος είχε δηλώσει ότι «σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει από διάφορες κυβερνήσεις και από γνωματεύσεις που έχω από κορυφαίους νομικούς, δεν είχα την υποχρέωση να καταθέσω πόθεν έσχες». Πρόσθεσε ότι «έχουν κλείσει δύο μήνες και ακόμη δεν έχω πάρει το



Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν είναι υπό έρευνα και τον αποκαλούν κατηγορούμενο: «Υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία ελέγχου και πρέπει να δω πού χτυπάει και γιατί. Εμφανίστηκαν όλα σε περίεργες στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «η πρώτη υπόθεση εμφανίστηκε όταν ήμουν στη Βουλή για να υπερασπίσω μια μεγάλη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η δεύτερη υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο όταν είχαμε αναγγείλει ότι υπογράφεται η μεγαλύτερη σύμβαση από το 2012 για τον επισιτισμό».



Κλείσιμο



Την ίδια ώρα, σχολίασε ότι ο ίδιος δεν είχε ευρωπαϊκά κονδύλια για κατάρτιση. «Δεν έχουμε κοινοτικά κονδύλια που να μας οδηγούν σε αυτά τα δυσθεώρητα ύψη», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει υπογράψει έγγραφο που να μην έχει πάνω από τρεις υπογραφές.



Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dhfvllf5wkfl)

Σημαντική ανατροπή στην υπόθεση με τατης ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου σηματοδοτεί δικαστική εξέλιξη σχετικά με τη διαχείριση της υπόθεσης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο εισαγγελέας δεν συναίνεσε με τηντης υπόθεσης όπως ζητούσε η συνάδελφος του, του πρώτου βαθμού και παρήγγειλε τη διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής έρευνας για την υπόθεση.Αντίθετα, ηείχε προτείνει την αρχειοθέτηση της σχετικής δικογραφίας , λαμβάνοντας υπόψη της, κατά πληροφορίες, δύοπου προσκομίστηκαν από τον κ. Παναγόπουλο, η μία από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ και η άλλη από δικηγορικό γραφείο.Τώρα, όμως, σύμφωνα με την παραγγελία που έδωσε οθα πρέπει να διερευνηθεί στο πλαίσιοη υποχρέωση ή μη του κ. Παναγόπουλου να υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας που έλαβαν κονδύλια για εκπαιδευτικά προγράμματα εργαζομένων.Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένησε βάρος του κ. Παναγόπουλου είχε σχηματιστεί μετά από έρευνα της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, η οποία υπό τον επικεφαλής της επίτιμο αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, έστειλε σχετικό πόρισμα στην εισαγγελία. Η υπόθεση αφορούσε σε ενδείξεις για παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες, αδικήματα για τα οποία ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ είχε κληθεί μάλιστα να παράσχει εξηγήσεις στην εισαγγελέα. Κατά τη δικογραφία ο κ. Παναγόπουλος φέρεται να είχε να ξεχάσει στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης 3,2 εκατομμύρια ευρώ.Η σημερινή, πάντως, εξέλιξη με την μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης, επιβεβαιώνει το χθεσινό δημοσίευμα του «ΘΕΜΑτος», στο οποίο αναφέρονταν ότι η υπόθεση «πάσχει νομικά» η πρόταση αρχειοθέτηση της εισαγγελέως Πρωτοδικών.Να σημειωθεί τέλος, ότι σε εκκρεμότητα βρίσκεται στη δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην οικονομική εισαγγελία άλλη δικογραφία σε βάρος του κ. Παναγόπουλου και ακόμα τεσσάρων φυσικών προσώπων για υπόθεση υπεξαίρεσης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από παράνομες δραστηριότητες μέσω αναθέσεων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης την περίοδο 2020-2025.Νωρίτερα, ο κ. Παναγόπουλος είχε δηλώσει ότι «σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει από διάφορες κυβερνήσεις και από γνωματεύσεις που έχω από κορυφαίους νομικούς,». Πρόσθεσε ότι «έχουν κλείσει δύο μήνες και ακόμη δεν έχω πάρει το πόρισμα της Αρχής με βάση το οποίο κατακρεουργήθηκα ».Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν είναι υπό έρευνα και τον αποκαλούν κατηγορούμενο: «και πρέπει να δω πού χτυπάει και γιατί. Εμφανίστηκαν όλα σε περίεργες στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «η πρώτη υπόθεση εμφανίστηκε όταν ήμουν στη Βουλή για να υπερασπίσω μια μεγάλη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η δεύτερη υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο όταν είχαμε αναγγείλει ότι υπογράφεται η μεγαλύτερη σύμβαση από το 2012 για τον επισιτισμό».Υπογράμμισε ότι «κανονικά αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό θα έπρεπε να κάνω και όχι να τρέχω να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου».Την ίδια ώρα, σχολίασε ότι ο ίδιος δεν είχε ευρωπαϊκά κονδύλια για κατάρτιση. «Δεν έχουμε κοινοτικά κονδύλια που να μας οδηγούν σε αυτά τα δυσθεώρητα ύψη», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει υπογράψει έγγραφο που να μην έχει πάνω από τρεις υπογραφές.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ: «Το πότε θα φύγω το κρίνουν οι συνάδελφοί μου και οι συγκυρίες», σημείωσε, ενώ τόνισε ότι «θα ήθελα να φύγω καιρό πριν, γιατί πέρασα κάποια δύσκολα πράγματα».



Σχετικά με την απόφασή του να παραμείνει στη ΓΣΕΕ, ανέφερε ότι «και στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, δεν πέρασα μια εύκολη εποχή και τα συνδικάτα κρατήθηκαν όρθια. Αντέξαμε και τώρα προσπαθούμε να ανασυνταχθούμε». Επανέλαβε ότι «πολλές φορές σκέφτηκε να φύγει, αλλά τον κράτησε η δύναμη των ανθρώπων που ήταν δίπλα του».



Ο κ. Παναγόπουλος εξήγησε ότι δεν ήταν ποτέ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. «Είμαι απέναντι σε αυτούς που αμφισβητούν την αυτονομία των συνδικάτων. Τα συνδικάτα δεν είναι το μακρύ χέρι των κομμάτων. Φοβάμαι τα κόμματα που συμπεριφέρονται ως συνδικάτα, αλλά και τα συνδικάτα που συμπεριφέρονται ως κόμματα».



Τέλος, ξεκαθάρισε ότι «ο θεσμός της ΓΣΕΕ στο τέλος της ημέρας δεν θα πληγεί», ενώ εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη.