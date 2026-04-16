Άνδρας χωρίς ρούχα βρέθηκε νεκρός σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα
Άνδρας χωρίς ρούχα βρέθηκε νεκρός σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα
Ο θάνατος φαίνεται να είναι πρόσφατος, καθώς δεν πρόκειται για πτώμα σε προχωρημένη αποσύνθεση
Σορός άνδρα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε σπηλιά στην παραλιακή περιοχή των Φαλασάρνων, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο θάνατος φαίνεται να είναι πρόσφατος, καθώς δεν πρόκειται για πτώμα σε προχωρημένη αποσύνθεση. Ο άνδρας βρέθηκε χωρίς ρούχα, ενώ τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Στο σημείο μεταβαίνουν αστυνομικοί του ΑΤ Κισσάμου, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο θάνατος φαίνεται να είναι πρόσφατος, καθώς δεν πρόκειται για πτώμα σε προχωρημένη αποσύνθεση. Ο άνδρας βρέθηκε χωρίς ρούχα, ενώ τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Στο σημείο μεταβαίνουν αστυνομικοί του ΑΤ Κισσάμου, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού.
