Από ανακοπή ο θάνατος της Μυρτώς στην Κεφαλονιά: Ο 23χρονος καθάρισε το δωμάτιο όπου έγινε χρήση κοκαΐνης, δείτε το σημείο που εγκατέλειψαν την 19χρονη
Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν από τι προκλήθηκε η ανακοπή - Τι συνέβη στο μοιραίο δωμάτιο

Λίνα Κεκέση
Από ανακοπή καρδιάς προήλθε ο θάνατος της 19χρονης στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Η αιτία, ωστόσο, παραμένει άγνωστη, κάτι που θα δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Στο μεταξύ, φωτογραφία από το σημείο που εγκατέλειψαν αναίσθητη την νεαρή Μυρτώ τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα παρουσιάζει το protothema.gr. 

Το σημείο βρίσκεται σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο που βρισκόταν η κοπέλα με τους τρεις νεαρούς ηλικίας 23, 26 και 22 ετών.

Το σημείο που εγκατέλειψαν τη 19χρονη Μυρτώ


Ο θάνατος της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.  

Έκανε δύο φορές χρήση κοκαΐνης σε ξενοδοχείο πριν βρεθεί αναίσθητη

Ειδικότερα, σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα μετέβη σε ξενοδοχείο του Αργοστολίου γύρω στις 12 το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα με τον 23χρονο.

Γύρω στις 2 το ξημέρωμα ο νεαρός της ζήτησε να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Τότε φώναξαν τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, ο οποίος έφερε τις ναρκωτικές ουσίες και έκανε χρήση μαζί τους.

Έπειτα από μία ώρα ο 26χρονος έφυγε και ξαναγύρισε με νέα ποσότητα κοκαΐνης. Μαζί του στο ξενοδοχείο τη δεύτερη φορά πήγε και ο 22χρονος Αλβανός, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν έκανε χρήση ναρκωτικών.

Τότε η 19χρονη φαίνεται να μην άντεξε και να έχασε τις αισθήσεις της. 


Ο 23χρονος επέστρεψε στο ξενοδοχείο και καθάρισε το δωμάτιο όπου έγινε χρήση κοκαΐνης

Ανακοίνωση για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς και τη σύλληψη των τριών νεαρών για «έκθεση σε κίνδυνο» εξέδωσε και η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως προκύπτει από αυτή, ένας από τους συλληφθέντες - ο 23χρονος - μετά τη λιποθυμία της 19χρονης, έκρυψε το κινητό της και καθάρισε τον χώρο που, όπως υποστηρίζουν οι συλληφθέντες, έγινε χρήση κοκαΐνης.

Βίντεο από το δωμάτιο του ξενοδοχείου:

Το δωμάτιο που έγινε η τραγωδία με τη 19χρονη στην Κεφαλονιά


Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι τρεις νεαροί φέρεται να τη μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία και στη συνέχεια να την εγκατέλειψαν στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, διασώστες του ΕΚΑΒ την εντόπισαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο υλικό από κάμερες ασφαλείας που εξετάζουν οι αστυνομικοί φαίνεται ένας από τους τρεις άνδρες να την κουβαλά, ενώ οι άλλοι δύο τον ακολουθούν.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αναλύοντας βίντεο από το ξενοδοχείο. 

Οι τρεις που βρίσκονταν μαζί της οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα σήμερα στις 11 το πρωί, καθώς κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο.

Στα δικαστήρια ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων

