Ξεσπά η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά: «Της έλεγα δεν μου αρέσει η παρέα σου, την άφησαν να πεθάνει χωρίς βοήθεια»

«Δεν με άκουσε το παιδί μου», υποστηρίζει η μάνα - Συντετριμμένος και ο πατέρας: Το παιδί μου ήταν άβγαλτο, δεν είχε σχέση με ναρκωτικά, το παγίδεψαν





Όπως αναφέρει στο protothema.gr, είχε εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες της για το περιβάλλον της νεαρής, τονίζοντας ότι της ζητούσε να είναι προσεκτική, ενώ υπογραμμίζει πως η κόρη της προσπαθούσε να χαράξει τον δικό της δρόμο μέσα από τις σπουδές της.







Η νεαρή κοπέλα ήταν φοιτήτρια γεμάτη όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον. Είχε επιλέξει να ακολουθήσει το δικό της δρόμο, να κυνηγήσει αυτά που αγαπούσε. «Σπούδαζε το κοριτσάκι μου και ήθελε να ακολουθήσει τα όνειρά της» αναφέρει η μητέρα.



Ωστόσο πίσω από τα όνειρα και τις προσδοκίες φαίνεται πως υπήρχε μια πραγματικότητα που δεν έγινε έγκαιρα αντιληπτή. Η ίδια αφήνει αιχμές για ευθύνες τρίτων, «την άφησαν να πεθάνει χωρίς καμία βοήθεια. Δεν γνωρίζω τίποτα άλλο…».



Συντετριμμένος και ο πατέρας της 19χρονης: Το παιδί μου ήταν άβγαλτο, δεν είχε σχέση με ναρκωτικά, το παγίδεψαν Συντετριμμένος είναι και ο πατέρας της



Ο κ. Χαράλαμπος, μιλώντας στο ΑΝΤ1, περιέγραψε την κόρη του ως ένα ήσυχο και προστατευμένο παιδί χωρίς σχέση με ουσίες ή επικίνδυνες συμπεριφορές. Υποστήριξε ότι η νεαρή κοπέλα ενδέχεται να επηρεάστηκε ή να παγιδεύτηκε από τρίτους, ζητώντας να αποκαλυφθεί μέσω της ανάκρισης τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό της.





«Το παιδί μου δεν ήταν τέτοιο παιδί. Μπορεί να το επηρέασαν, να το παγίδεψαν, να του έριξαν κάτι, να το έκαναν υποχείριό τους. Αυτά θα μας τα πει η ανάκριση», είπε.



«Όταν έφθασε το ΕΚΑΒ είχε τις αισθήσεις της, σε δύο λεπτά είχε πεθάνει. Το παιδί, από τις 3 η ώρα που το άφησαν εκεί μέχρι τις 5, το είχαν πετάξει στο πεζοδρόμιο και ψυχομαχούσε στο πεζοδρόμιο. Ούτε σκυλί να ήταν», πρόσθεσε.



«Δεν υπάρχω, τελείωσα. Μία λέξη μόνο, δεν υπάρχω. Θα με δείτε σε λίγες μέρες που δεν θα υπάρχω. Η κορούλα μου, αυτό το βλαστάρι, αυτό το αγγελούδι, θα γινόταν Μις Υφήλιος. Την κράτησα στην Κεφαλονιά για να μην πάει στην Αθήνα, να μην περάσει στις Πανελλήνιες, για να μην τη χάσω στην Αθήνα. Με τόσα που γίνονται, τόσα εγκλήματα, την κράτησα εδώ. Την έβαλα στο ΙΕΚ σε μια σχολή και τώρα μου τη σκότωσαν», συμπλήρωσε.



«Το παιδί μου ήταν άβγαλτο, δεν είχε σχέση με ναρκωτικά, δεν είχε σχέση με ποτά. Σχολείο και σπίτι ήταν και καμιά φορά πήγαινε με τις φίλες της για κανέναν καφέ. Φυσιολογικά πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι με δόλο την αποπλάνησαν, έβαλαν κάτι στο ποτό της και έπαθε ό,τι έπαθε, πεταμένη στον δρόμο ήταν.



Σπούδαζε μικροβιολόγος για να περνά την ώρα της, να μην κάθεται στο σπίτι. Της έφτιαχνα και 3-4 μεζονέτες. Τώρα μου πήραν τη ζωή, την αναπνοή μου, τον αέρα και τον ουρανό με τα άστρα. Τα πάντα όλα μου ήταν», κατέληξε.