Κεφαλονιά: Τι έδειξαν οι κάμερες ασφαλείας για τον θάνατο της 19χρονης - Τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους και πρωταθλητής της άρσης βαρών
Ο 26χρονος είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα - Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας 22χρονος, ένας 23χρονος και ένας 26χρονος - Τι αναφέρει η Ομοσπονδία Άρσης Βαρών
Πρωταθλητής άρσης βαρών στους νέους ήταν ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο» για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17 κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.
Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και ένας 22χρονος από την Αλβανία. Λίγο μετά τις 17:00 συνελήφθη και τρίτο άτομο.
Πρόκειται για έναν 23χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προσήλθε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια συνελήφθη.
Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αναλύοντας βίντεο από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην περιοχή στην οποία η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή. Στο βιντεοληπτικό υλικό απεικονίζεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει την Μυρτώ, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο και να την αφήνουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, κοντά στην πλατεία όπου βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα.
Ο 26χρονος και ο 22χρονος που συνελήφθησαν, μετέβησαν αυτοβούλως συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους στις Αρχές και ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Κεφαλονιάς.
Σε εξέλιξη είναι έρευνες των αστυνομικών στα σπίτια των συλληφθέντων, παρουσία εισαγγελέα.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών το απόγευμα της Τρίτης εξέδωσε ανακοίνωση για τον πρώην αθλητή που συνελήφθη στην Κεφαλονιά για τον θάνατο της 19χρονης και στην οποία αναφέρει πως το συγκεκριμένο άτομο δεν είναι εν ενεργεία αθλητής και δεν διαθέτει Αθλητικό Δελτίο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών:
«H Eλληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών θέλει να ανακοινώσει ότι το άτομο που έχει συλληφθεί στην Κεφαλονιά δεν είναι εν ενεργεία αθλητής της άρσης βαρών, ούτε διαθέτει Αθλητικό Δελτίο.
Κάθε αναφορά σε αυτόν ως «αθλητής της άρσης βαρών» αδικεί την προσπάθεια και τον κόπο χιλιάδων ενεργών αθλητών της άρσης βαρών που είναι πιστοί στις αξίες του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού και δεν έχουν σχέση με έκνομες ενέργειες».
Ομοσπονδία Άρσης Βαρών: Πρώην αθλητής ο 26χρονος, δεν διαθέτει δελτίο
Η ανάρτηση της μητέρας τηςΛίγες ημέρες πριν από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, η μητέρα της αποτύπωνε με λόγια την πιο βαθιά αγάπη για το παιδί της γράφοντας «Ζωή δεν έχω εγώ χωρίς εσένα Μυρτώ μου». Μια φράση που τότε έμοιαζε με μια τρυφερή έκφραση μητρικής αφοσίωσης ενώ σήμερα ηχεί σαν προάγγελος μιας σκληρής ειρωνείας της μοίρας.
Κάτω από εκείνη την ανάρτηση φίλοι και γνωστοί έσπευσαν να της ευχηθούν «να τη χαίρεται» να βλέπει το παιδί της να μεγαλώνει και να προοδεύει, λόγια καλοσύνης που πλέον βαραίνουν διαφορετικά μέσα από το πρίσμα της απώλειας
