Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν νεαροί που εκβίαζαν φίλο τους και του ζητούσαν χρήματα
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν νεαροί που εκβίαζαν φίλο τους και του ζητούσαν χρήματα
Θύμα εκβίασης από δύο φιλικά του πρόσωπα, τα οποία ισχυρίζονταν ότι τους χρωστούσε χρήματα, έπεσε ένας 19χρονος στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της πόλης. Οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 28 και 19 ετών, συναντήθηκαν με το θύμα και απαίτησαν εκβιαστικά την καταβολή χρηματικού ποσού. Μόλις αντιλήφθηκαν ότι ο 19χρονος δεν προτίθετο να ενδώσει στις απαιτήσεις τους, επιχείρησαν να του αφαιρέσουν το κινητό του τηλέφωνο, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.
Στην προσπάθεια του νεαρού να απομακρυνθεί και να ξεφύγει, οι δύο άνδρες κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του και κατάφεραν να του αποσπάσουν τη ζακέτα που φορούσε.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας «Ζ», οι οποίοι εντόπισαν τα δύο άτομα και τους πέρασαν χειροπέδες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία και απόπειρα εκβίασης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της πόλης. Οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 28 και 19 ετών, συναντήθηκαν με το θύμα και απαίτησαν εκβιαστικά την καταβολή χρηματικού ποσού. Μόλις αντιλήφθηκαν ότι ο 19χρονος δεν προτίθετο να ενδώσει στις απαιτήσεις τους, επιχείρησαν να του αφαιρέσουν το κινητό του τηλέφωνο, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.
Στην προσπάθεια του νεαρού να απομακρυνθεί και να ξεφύγει, οι δύο άνδρες κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του και κατάφεραν να του αποσπάσουν τη ζακέτα που φορούσε.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας «Ζ», οι οποίοι εντόπισαν τα δύο άτομα και τους πέρασαν χειροπέδες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία και απόπειρα εκβίασης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
