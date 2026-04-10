Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς στη Βάρη: Πήγαν να εμβολίσουν τους αστυνομικούς
Τρία άτομα μπήκαν σε διαμέρισμα και άρπαξαν 5.000 ευρώ - Ξέφυγαν και αναζητούνται
Διάρρηξη σημειώθηκε σε κατοικία τρίτου ορόφου στην οδό Σίφνου, στη Βάρη, όταν τρία άτομα εισήλθαν στον χώρο από παράθυρο και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό ύψους 5.000 ευρώ. Στη συνέχεια οι δράστες διέφυγαν με λευκό όχημα τύπου SUV.
Έπειτα από έρευνες, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το ύποπτο όχημα στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την προσέγγιση των αστυνομικών, το όχημα κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους, επιχειρώντας να τους εμβολίσει.
Αστυνομικός προχώρησε στη χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πραγματοποιώντας τρεις βολές ακινητοποίησης προς τα ελαστικά του οχήματος. Παρά τους πυροβολισμούς, το όχημα κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.
Από το σημείο περισυνελέγησαν τρεις κάλυκες. Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα