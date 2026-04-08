Ιωάννινα: Άφησε τα παιδιά της 6 και 10 ετών μόνα τους σπίτι, γύρισε μεθυσμένη και συνελήφθη
Αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι και βρήκαν τα παιδιά μόνα τους - Όταν επέστρεψε η μητέρα την συνέλαβαν

Συνελήφθη μητέρα που είχε αφήσει μόνα τους στο σπίτι, τα παιδιά της ηλικίας 6 και 10 ετών, στα Ιωάννινα.

Όλα ξεκίνησαν όταν έγινε καταγγελία, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να μεταβούν στο σπίτι για να διαπιστώσουν πως τα παιδιά ήταν μόνα τους, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα βρισκόταν σε προφανή κατάσταση μέθης, γεγονός που καθιστούσε την παραμονή των παιδιών μαζί της επικίνδυνη. Οι αστυνομικοί προχώρησαν αμέσως στη σύλληψή της, ενώ τα δύο παιδιά παραδόθηκαν σε συγγενικό πρόσωπο για τη φροντίδα τους.

Η δικογραφία σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
