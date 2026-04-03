Προφυλακίστηκε η 77χρονη που κατηγορείται για τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Δολοφονία Σύζυγος Απολογία

«Είμαι αθώα, δεν έχω κάνει τίποτα, δεν τον σκότωσα εγώ», φέρεται να είπε στην απολογία της

Στράτος Λούβαρης
Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε, μετά την απολογία της στον ανακριτή, η 77χρονη γυναίκα που κατηγορείται για τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (28/3), στο σπίτι τους, στα Κουφάλια.

Η ηλικιωμένη που διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση έδωσε τις δικές της εξηγήσεις ενώπιον του 2ου Τακτικού Ανακριτή και, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε την κατηγορία. Η ίδια φέρεται να επέμενε σε όσα υποστήριξε προανακριτικά λέγοντας ότι δεν ξυλοκόπησε τον σύζυγό της την ημέρα που βρέθηκε νεκρός και ότι δεν ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές όταν τον είδε αναίσθητο καθώς πίστευε ότι κοιμόταν.

«Είμαι αθώα, δεν έχω κάνει τίποτα, δεν τον σκότωσα εγώ», φέρεται να είπε στην απολογία της.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη νεκροψία- νεκροτομή που είχε γίνει στην Ιατροδικαστική Θεσσαλονίκης είχε δείξει ότι ο θάνατος του 82χρονου οφειλόταν σε ανακοπή της καρδιάς ενώ μετά από αξονική που έγινε στην σορό από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, βρέθηκαν προθανάτια ευρήματα τα οποία και οδήγησαν τις εισαγγελικές αρχές στη δίωξη της 77χρονης για ανθρωποκτονία του συζύγου της.

Η στιγμή που η 77χρονη βγαίνει από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης

Συγκεκριμένα, στην αξονική αποδείχτηκε ότι ο 82χρονος έφερε τραύμα στο θόλο του κρανίου, σημείο που δεν μπορεί να γίνει από πτώση, παρά μόνο με χτύπημα με αντικείμενο στο εν λόγω σημείο. Αμέσως μετά ο 82χρονος προφανώς ζαλισμένος «έσκασε» με δύναμη στο πάτωμα και έσπασε όλα τα πλευρά, δεξιά του σώματος του.

Ο ηλικιωμένος είχε βρεθεί νεκρός το περασμένο Σάββατο μέσα στην οικία του μετά από ώρες ενώ η 77χρονη σύζυγος του είχε πει στους αστυνομικούς ότι δεν μπορούσε να τον σηκώσει. Ο 82χρονος ήταν για ώρες πεσμένος χωρίς τις αισθήσεις του και την αστυνομία ειδοποίησε ένας γείτονας.

Κλείσιμο
Να σημειωθεί ότι η 77χρονη είχε βρεθεί στο πρόσφατος παρελθόν δυο φορές ενώπιον των δικαστηρίων κατηγορούμενη για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος του 82χρονου συζύγου της ενώ ο ίδιος έλεγε ότι δεν θέλει να τιμωρηθεί καθώς είναι ο μοναδικός άνθρωπος που είχε για να τον φροντίζει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

