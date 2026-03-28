Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει την 77χρονη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή βία στη Θεσσαλονίκη
Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει την 77χρονη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή βία στη Θεσσαλονίκη

Εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Κουφάλια – Έφερε κακώσεις, ερευνάται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει την 77χρονη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή βία στη Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
23 ΣΧΟΛΙΑ
Νεκρός μέσα στο σπίτι τους εντοπίστηκε ο 82χρονος στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, λίγες ημέρες μετά την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με κατηγορούμενη την 77χρονη σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε περίπου στις 19:00 από γείτονα και αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 82χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ στο σπίτι βρισκόταν και η σύζυγός του, η οποία είχε συλληφθεί πρόσφατα τις αρχές έπειτα από καταγγελία για περιστατικό βίας.

Ο ηλικιωμένος φέρει εξωτερικές κακώσεις, με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ καθοριστικά αναμένονται τα ευρήματα του ιατροδικαστή από τη μακροσκοπική εξέταση.

«Έχει γκομενιλίκια, θέλει να με διώξει από το σπίτι» είπε η 77χρονη που συνελήφθη για ξυλοδαρμό του συζύγου της

Αθώα λόγω αμφιβολιών κρίθηκε η 77χρονη γυναίκα που παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης κατηγορούμενη ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Σύμφωνα με την κατάθεση του ηλικιωμένου, η οποία διαβάστηκε στο δικαστήριο, η σύζυγός του η οποία έκατσε στο εδώλιο για ενδοοικογενειακή βία, μετά από έντονο λεκτικό καβγά του κατάφερε χτυπήματα με τα χέρια της στη μύτη και στην αριστερή πλευρά του προσώπου του, με αποτέλεσμα να καλέσει τον γιο του για να ζητήσει βοήθεια.

Ο ίδιος δήλωσε στην αστυνομία ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της 77χρονης ωστόσο είπε ότι θέλει να σταματήσει να ασκεί βία σε βάρος του.

Από την πλευρά της η 77χρονη, ανέφερε στην απολογία της ότι έχει αναλάβει όλες τις δουλειές του σπιτιού και ότι φροντίζει τον σύζυγό της.

«Θέλω να τα βρούμε, δεν θέλω να μαλώνουμε. Μάλλον, θέλει να με διώξει για να του αφήσω το σπίτι. Έχει γκομενιλίκια. Δεν θέλω να στενοχωρώ τον γιο μου. Έναν τον έχω. Πονάει στα πόδια του ο σύζυγός μου και είναι με περπατούρα. Θέλω να μην ξαναέρθω στα δικαστήρια ούτε εγώ, ούτε ο άντρας μου», είπε.

Μετά την απολογία της, το δικαστήριο την έκρινε αθώα, λόγω αμφιβολιών, για τις κατηγορίες της απλής σωματική βλάβη και της παραβίασης περιοριστικού όρου.
Στράτος Λούβαρης
23 ΣΧΟΛΙΑ

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

