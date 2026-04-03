Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή η 77χρονη που κατηγορείται για τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της
Θα απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση - Σύμφωνα με πληροφορίες, προανακριτικά αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι δεν ξυλοκόπησε τον σύζυγό της πριν χάσει τη ζωή του
Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε η 77χρονη γυναίκα που κατηγορείται για τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (28/3), στο σπίτι τους, στα Κουφάλια.
Η ηλικιωμένη θα βρεθεί ενώπιον του 2ου Τακτικού Ανακριτή και θα απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που αντιμετωπίζει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια προανακριτικά αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι δεν ξυλοκόπησε τον σύζυγό της πριν χάσει τη ζωή του.
Η 77χρονη συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας μετά από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και συγκεκριμένα της αξονικής τομογραφίας που διενεργήθηκε στη σορό του 82χρονου. Σύμφωνα με αυτά, το θύμα είχε σπασμένα πλευρά και υπήρχε χτύπημα στο κεφάλι, τραύματα τα οποία του δεν θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πέσιμο και εκτιμάται ότι αυτά προκάλεσαν το ισχαιμικό επεισόδιο που είχε ως συνέπεια τον θάνατο του ηλικιωμένου άνδρα.
Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος είχε βρεθεί νεκρός το περασμένο Σάββατο μέσα στην οικία του μετά από ώρες ενώ η 77χρονη σύζυγος του είχε πει στους αστυνομικούς ότι δεν μπορούσε να τον σηκώσει. Ο 82χρονος ήταν για ώρες πεσμένος χωρίς τις αισθήσεις του και την αστυνομία ειδοποίησε ένας γείτονας.
Να σημειωθεί ότι η 77χρονη είχε βρεθεί στο πρόσφατος παρελθόν δυο φορές ενώπιον των δικαστηρίων κατηγορούμενη για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος του 82χρονου συζύγου της ενώ ο ίδιος έλεγε ότι δεν θέλει να τιμωρηθεί καθώς είναι ο μοναδικός άνθρωπος που είχε για να τον φροντίζει
