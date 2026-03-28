Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα και πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ, δείτε φωτογραφίες
Συμμετείχαν σωματεία και φορείς – Συνάντηση με τον υφυπουργό Οικονομικών και έντονες αντιδράσεις για τις δαπάνες εξοπλισμών
«Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα!» ήταν από τα κεντρικά συνθήματα μεγάλου συλλαλητηρίου εργατικών σωματείων, οργανώσεων των ΕΒΕ και μαζικών φορέων που ξεκίνησε από το υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα και κατέληξε στην πρεσβεία των ΗΠΑ
Στο συλλαλητήριο παρευρέθηκε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας.
Το συλλαλητήριο ξεκίνησε με τη συγκέντρωση στο υπουργείο, ενώ αντιπροσωπεία των σωματείων συναντήθηκε με τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, καταθέτοντάς του τα αιτήματα για απεμπλοκή από τον πόλεμο και για συγκεκριμένα μέτρα στήριξης του λαϊκού εισοδήματος.
Παράλληλα τα σωματεία άπλωσαν γιγαντοπανό μπροστά από τη Βουλή, με το σύνθημα: «Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ΗΠΑ - ΝΑΤΟ. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα».
Στη συνέχεια οι διαδηλωτές πορεύτηκαν προς την πρεσβεία των ΗΠΑ. Έξω από τα γραφεία της ΕΕ γράφτηκε το σύνθημα «Έξω η Ελλάδα από το σφαγείο του πολέμου», ενώ οι διαδηλωτές έκαψαν τη σημαία της ΕΕ.
