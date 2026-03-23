Ποιος είναι ο 34χρονος δύτης που αγνοείται στα Λιμανάκια: Πιλότος με αδυναμία στη θάλασσα και τις μηχανές
Οι αρχές έχουν εντοπίσει τη θαλάσσια σήραγγα στην οποία εκτιμάται ότι έχει παγιδευτεί ο 34χρονος αλλά η επιχείρηση δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από τις 24 Μαρτίου καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία του απαραίτητου εξειδικευμένου εξοπλισμού λόγω της επικινδυνότητας και των ιδιαίτερων συνθηκών στο σημείο
Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δύτη που εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης. Ο 34χρονος είναι επαγγελματίας πιλότος-κυβερνήτης της Πολιτικής Αεροπορίας, εργάζεται σε ελληνοϊταλική εταιρεία ενώ ζει μόνιμα στη Βούλα.
Πρόκειται για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, ιδιαίτερα αγαπητό στον κύκλο του που έχει μεγάλο πάθος με τις καταδύσεις και τις μηχανές. Ένα χόμπι στο οποίο είχε αφιερώσει αμέτρητες ώρες αποκτώντας σημαντική εμπειρία.
Όσοι τον γνωρίζουν κάνουν λόγο στο protothema.gr για ένα πολύ καλό παιδί με ήθος και αγάπη για τη θάλασσα ενώ τονίζουν πως γνώριζε καλά το συγκεκριμένο σημείο.
Ωστόσο, η επιχείρηση ανάσυρσής του δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από τις 24 Μαρτίου, σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία του απαραίτητου εξειδικευμένου εξοπλισμού λόγω της επικινδυνότητας και των ιδιαίτερων συνθηκών στο σημείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (22/3), όταν ο συνοδός δύτης κατάφερε να επιστρέψει μόνος του στην επιφάνεια και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο 34χρονος πιθανότατα παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του υποθαλάσσιου σχηματισμού.
Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, αλλά και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία.
Οι συνθήκες στο σημείο χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα απαιτητικές, λόγω του μεγάλου βάθους και των ισχυρών ρευμάτων.
Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος δύτης διέθετε ειδικό εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον παροχή οξυγόνου για χρονικό διάστημα περίπου 3 έως 5 ωρών καθώς και υποβρύχιο σκούτερ, το οποίο χρησιμοποιείται για ευκολότερη μετακίνηση κατά τη διάρκεια των καταδύσεων.
Μετά τις 24 Μαρτίου η επιχείρηση ανάσυρσηςΣύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές έχουν εντοπίσει τη θαλάσσια σήραγγα στην οποία εκτιμάται ότι έχει παγιδευτεί ο 34χρονος δύτης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα