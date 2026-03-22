Θρίλερ στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Ψάχνουν 34χρονο δύτη που χάθηκε σε θαλάσσιο πηγάδι βάθους 28 μέτρων, η ιστορία για το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το σημείο απέχει λίγα μέτρα από την ακτή και περιλαμβάνει ένα γνωστό θαλάσσιο πηγάδι βάθους περίπου 28 μέτρων, με σημεία που θυμίζουν σπηλιές και ισχυρά υπόγεια ρεύματα - Οι έρευνες θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας - Στην περιοχή έχουν χαθεί δύτες στο παρελθόν