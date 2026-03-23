Ώρες αγωνίας για τον 34χρονο δύτη που χάθηκε σε θαλάσσιο πηγάδι βάθους 28 μέτρων στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμανάκια Βουλιαγμένη Δύτης Αγνοούμενος

Αρχές και σωστικά συνεργεία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό του - Ο άνδρας είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με ακόμη έναν δύτη

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση εντοπισμού του 34χρονου δύτη που εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, πρόκειται για πιλότο και ιδιαίτερα έμπειρο δύτη, ο οποίος είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με ακόμη ένα άτομο για κατάδυση.

Το σημείο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την ακτή και περιλαμβάνει ένα γνωστό θαλάσσιο «πηγάδι» βάθους περίπου 28 μέτρων, με γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που θυμίζουν υποθαλάσσιες σπηλιές, καθώς και έντονα υπόγεια ρεύματα που δυσκολεύουν σημαντικά την πρόσβαση.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο συνοδός δύτης κατάφερε να επιστρέψει μόνος του στην επιφάνεια και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο 34χρονος πιθανότατα παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του υποθαλάσσιου σχηματισμού.

Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, αλλά και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία.

Οι συνθήκες στο σημείο χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα απαιτητικές, λόγω του μεγάλου βάθους και των ισχυρών ρευμάτων που επικρατούν κάτω από την επιφάνεια.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος δύτης διέθετε ειδικό εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον παροχή οξυγόνου για χρονικό διάστημα περίπου 3 έως 5 ωρών, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ, το οποίο χρησιμοποιείται για ευκολότερη μετακίνηση κατά τη διάρκεια των καταδύσεων.

Κλείσιμο
Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα με εντατικούς ρυθμούς με το πρώτο φως της ημέρας.
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης