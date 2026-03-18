Η στιγμή που Τούρκοι μαφιόζοι «γαζώνουν» αυτοκίνητο ομοεθνούς τους στη Νέα Μάκρη: Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Νέα Μάκρη Τούρκοι Λεωφόρος Μαραθώνος Πυροβολισμοί

Οι δράστες αδιαφορούν για το γεγονός ότι την ώρα της επίθεσης κυκλοφορούσε κόσμος στον δρόμο, καθώς ήταν ώρα αιχμής και βρίσκονται κυριολεκτικά στη μέση της Λεωφόρου Μαραθώνος

3 ΣΧΟΛΙΑ
Βίντεο από τη στιγμή που Τούρκοι μαφιόζοι ανταλλάσσουν πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA. Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται η στιγμή που δύο Τούρκοι ανοίγουν πυρ κατά αυτοκινήτου που οδηγούσε ομοεθνής τους, με τον τελευταίο να απαντά και στη συνέχεια να φεύγει από το σημείο με το αυτοκίνητο.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι δράστες αδιαφορούν για το γεγονός ότι την ώρα της επίθεσης κυκλοφορούσε κόσμος στον δρόμο, καθώς ήταν ώρα αιχμής και βρίσκονται κυριολεκτικά στη μέση της Λεωφόρου Μαραθώνος.

Σημειώνεται ότι για το περιστατικό η ΕΛΑΣ προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, ενώ αναζητείται κι ένας τέταρτος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε το βίντεο


Πώς έγινε το περιστατικό

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Τρίτης (3/3) όταν οι δράστες, μελαμψοί, σύμφωνα με περιγραφές από αυτόπτες μάρτυρες, μπήκαν σε σούπερ μάρκετ επί της λεωφόρου Μαραθώνος και πλησίασαν ένα τέταρτο άτομο που έκανε ψώνια μέσα στο κατάστημα. Και οι τέσσερις φέρεται να είναι Τούρκοι.

Ακολούθησε μια συμπλοκή μεταξύ τους και μετά ο άνδρας κατευθύνθηκε προς το σημείο, όπου είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του, στη συμβολή της λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Πλαταιών.

Οι τρεις αλλοδαποί πέρασαν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, μπήκαν σε ένα μίνι μάρκετ και επί δέκα λεπτά παρακολουθούσαν το «στόχο» τους.

Κλείσιμο
Μόλις είδαν να ανάβει η μηχανή του αυτοκινήτου διέσχισαν το δρόμο, πλησίασαν το όχημα και μέσα σε δευτερόλεπτα το «γάζωσαν» με τουλάχιστον επτά σφαίρες.

Το Ι.Χ. ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε προς Διόνυσο, ενώ οι δράστες διέφυγαν πεζοί στα γύρω στενά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ ανέφερε στους Αστυνομικούς πως οι δράστες όση ώρα έμειναν στο μαγαζί ζήτησαν μια βαλίτσα και έψαχναν για ταξί.
Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Δείτε Επίσης