Τρεις συλλήψεις Τούρκων για τους πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη
Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη ενός προσώπου στη Θεσσαλονίκη
Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι τρεις προσαγωγές Τούρκων για την υπόθεση υπόθεση πυροβολισμών στη Νέα Μάκρη.
Το ελληνικό FBI πραγματοποίησε επιχείρηση για το περιστατικό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε τέσσερις προσαγωγές, με τις τρεις να μετατρέπονται σε συλλήψεις. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός ακόμη ατόμου στη Θεσσαλονίκη.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στα πρόσωπα που εντοπίστηκαν είναι και ένας από τους φυσικούς δράστες του επεισοδίου με τους πυροβολισμούς.
Ακολούθησε μια συμπλοκή μεταξύ τους και μετά ο άνδρας κατευθύνθηκε προς το σημείο, όπου είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του, στη συμβολή της λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Πλαταιών.
Οι τρεις αλλοδαποί πέρασαν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, μπήκαν σε ένα μίνι μάρκετ και επί δέκα λεπτά παρακολουθούσαν το «στόχο» τους.
Μόλις είδαν να ανάβει η μηχανή του αυτοκινήτου διέσχισαν το δρόμο, πλησίασαν το όχημα και μέσα σε δευτερόλεπτα το «γάζωσαν» με τουλάχιστον επτά σφαίρες.
Το Ι.Χ. ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε προς Διόνυσο, ενώ οι δράστες διέφυγαν πεζοί στα γύρω στενά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ ανέφερε στους Αστυνομικούς πως οι δράστες όση ώρα έμειναν στο μαγαζί ζήτησαν μια βαλίτσα και έψαχναν για ταξί.
Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς
Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Τρίτης (3/3) όταν οι δράστες, μελαμψοί, σύμφωνα με περιγραφές από αυτόπτες μάρτυρες, μπήκαν σε σούπερ μάρκετ επί της λεωφόρου Μαραθώνος και πλησίασαν ένα τέταρτο άτομο που έκανε ψώνια μέσα στο κατάστημα. Και οι τέσσερις φέρεται να είναι Τούρκοι.
