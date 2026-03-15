Τέσσερις προσαγωγές Τούρκων για το επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη
Τέσσερις προσαγωγές Τούρκων για το επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη
Σε εξέλιξη έρευνες και στη Θεσσαλονίκη
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση από το ελληνικό FBI για την υπόθεση υπόθεση πυροβολισμών Τούρκων στη Νέα Μάκρη.
Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμή πως έχουν γίνει τέσσερις προσαγωγές Τούρκων υπηκόων. Παράλληλα γίνονται έρευνες και στη Θεσσαλονίκη.
Ανάμεσα στους προσαχθέντες βρίσκεται και ένας από τους φυσικούς δράστες του επεισοδίου με τους πυροβολισμούς και αναμένεται να συλληφθεί. Η εμπλοκή των υπολοίπων εξετάζεται.
Ακολούθησε μια συμπλοκή μεταξύ τους και μετά ο άνδρας κατευθύνθηκε προς το σημείο, όπου είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του, στη συμβολή της λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Πλαταιών.
Οι τρεις αλλοδαποί πέρασαν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, μπήκαν σε ένα μίνι μάρκετ και επί δέκα λεπτά παρακολουθούσαν το «στόχο» τους.
Μόλις είδαν να ανάβει η μηχανή του αυτοκινήτου διέσχισαν το δρόμο, πλησίασαν το όχημα και μέσα σε δευτερόλεπτα το «γάζωσαν» με τουλάχιστον επτά σφαίρες.
Το Ι.Χ. ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε προς Διόνυσο, ενώ οι δράστες διέφυγαν πεζοί στα γύρω στενά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ ανέφερε στους Αστυνομικούς πως οι δράστες όση ώρα έμειναν στο μαγαζί ζήτησαν μια βαλίτσα και έψαχναν για ταξί.
Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμή πως έχουν γίνει τέσσερις προσαγωγές Τούρκων υπηκόων. Παράλληλα γίνονται έρευνες και στη Θεσσαλονίκη.
Ανάμεσα στους προσαχθέντες βρίσκεται και ένας από τους φυσικούς δράστες του επεισοδίου με τους πυροβολισμούς και αναμένεται να συλληφθεί. Η εμπλοκή των υπολοίπων εξετάζεται.
Το περιστατικό με τους πυροβολισμούςΌλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Τρίτης (3/3) όταν οι δράστες, μελαμψοί, σύμφωνα με περιγραφές από αυτόπτες μάρτυρες, μπήκαν σε σούπερ μάρκετ επί της λεωφόρου Μαραθώνος και πλησίασαν ένα τέταρτο άτομο που έκανε ψώνια μέσα στο κατάστημα. Και οι τέσσερις φέρεται να είναι Τούρκοι.
Ακολούθησε μια συμπλοκή μεταξύ τους και μετά ο άνδρας κατευθύνθηκε προς το σημείο, όπου είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του, στη συμβολή της λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Πλαταιών.
Οι τρεις αλλοδαποί πέρασαν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, μπήκαν σε ένα μίνι μάρκετ και επί δέκα λεπτά παρακολουθούσαν το «στόχο» τους.
Μόλις είδαν να ανάβει η μηχανή του αυτοκινήτου διέσχισαν το δρόμο, πλησίασαν το όχημα και μέσα σε δευτερόλεπτα το «γάζωσαν» με τουλάχιστον επτά σφαίρες.
Το Ι.Χ. ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε προς Διόνυσο, ενώ οι δράστες διέφυγαν πεζοί στα γύρω στενά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ ανέφερε στους Αστυνομικούς πως οι δράστες όση ώρα έμειναν στο μαγαζί ζήτησαν μια βαλίτσα και έψαχναν για ταξί.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
