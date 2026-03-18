Ο κτηνίατρος που γύρισε από τη ζούγκλα: Ο Μανώλης Κουμαντάκης έσωσε μυρμηγκοφάγο στον Αμαζόνιο και τώρα περιθάλπει ιγκουάνα στην Αθήνα, δείτε φωτογραφίες

Μανάτος-υδρόβιο θηλαστικό ζώο της οικογένειας των τριχεχιδίων

Ο Μανώλης με την πολύχρωμη παρέα του

Οι συνθήκες διαβίωσης στη ζούγκλα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές. Η υγρασία συχνά έφτανε το 95%, οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές και οι διακοπές ρεύματος και νερού ήταν συχνές. Παρά τις δυσκολίες, η εμπειρία αυτή του έδωσε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με πολλά είδη άγριων ζώων, όπως τζάγκουαρ, διάφορα είδη πιθήκων αλλά και manatees, υδρόβια θηλαστικά που ζουν στα ποτάμια της περιοχής.Μία από τις εμπειρίες που τον σημάδεψαν ήταν η διάσωση ενός νεογέννητου tamandua, ενός μικρού μυρμηγκοφάγου που έφτασε ορφανός σε ένα κέντρο άγριας ζωής μέσα σε ένα κουτί. «Τα νεογέννητα μυρμηγκοφάγα είναι πλήρως εξαρτημένα από τη μητέρα τους και σπάνια επιβιώνουν χωρίς αυτήν» εξηγεί. Αποφάσισε να προσπαθήσει να το σώσει, παρά τις αντιρρήσεις της διοίκησης. Με συνεχή φροντίδα και σίτιση σχεδόν κάθε ώρα, το ζώο τελικά κατάφερε να επιβιώσει.Μετά την αποχώρησή του από το Περού ταξίδεψε στη Βολιβία, όπου εργάστηκε εθελοντικά σε ένα κέντρο άγριας ζωής που φιλοξενούσε κυρίως καπουτσίνους. Πολλά από τα ζώα είχαν διασωθεί από παράνομη κατοχή ως κατοικίδια ή από περιπτώσεις κακοποίησης. Εκεί γνώρισε έναν καπουτσίνο με το όνομα Τσούκι, με τον οποίο ανέπτυξε σταδιακά μια ιδιαίτερη σχέση. Στην αρχή το ζώο ήταν επιφυλακτικό και συχνά επιθετικό απέναντί του, όμως με τον καιρό δημιουργήθηκε μια σχέση εμπιστοσύνης.Οι καπουτσίνοι χωρίζονταν σε ομάδες και μεταξύ τους υπήρχαν εντάσεις. Ο Τσούκι δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με έναν άλλο καπουτσίνο, τον Μάρτιν και, όταν μια φορά ο Μανώλης «τσακώθηκε» με τον Μάρτιν, μπήκε στην καρδιά του Τσούκι. «Είχα γίνει μέλος της ομάδας, θα έλεγα πως είχα ιδρυματοποιηθεί τότε, ξυπνούσα και σκεφτόμουν ποιος καπουτσίνος με έχει νευριάσει» λέει γελώντας.Η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε την τελευταία ημέρα, πριν φύγει από το κέντρο. Ο ίδιος πλησίασε τον αγαπημένο του καπουτσίνο για να τον αποχαιρετήσει και του έδωσε ένα κομμάτι μπανάνας. Ο Τσούκι απομακρύνθηκε για λίγο και στη συνέχεια επέστρεψε, του γύρισε την παλάμη και του πρόσφερε πίσω ένα μικρό κομμάτι από το φρούτο.Όπως θυμάται, ήταν σαν να προσπαθούσε να ανταποδώσει τη χειρονομία. Η στιγμή αυτή, όπως λέει, τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο ισχυρός μπορεί να γίνει ο δεσμός ανάμεσα στον άνθρωπο και ορισμένα ζώα.Αργότερα είχε την ευκαιρία να εργαστεί και στον-εμπειρία που άλλαξε σε μεγάλο βαθμό την αντίληψή του για τον ρόλο των σύγχρονων ζωολογικών κήπων. Ο συγκεκριμένος οργανισμός φιλοξενεί περίπου 4.000 ζώα και συνεργάζεται στενά με πανεπιστήμια για επιστημονική έρευνα.Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εκεί συμμετείχε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιστατικό: τη γέννα μιας αντιλόπης impala που αντιμετώπιζε δυστοκία. Με τη βοήθεια της κτηνιατρικής ομάδας, το μικρό τελικά γεννήθηκε με επιτυχία, μια εμπειρία που ο ίδιος θυμάται έντονα. «Ήμουν πολύ τυχερός που το έζησα καθώς πρόκειται για ένα σπάνιο γεγονός, είχε μαζευτεί πολύς κόσμος και είχαν έρθει και από τα κανάλια» αναφέρει.Επιστρέφοντας στην Ελλάδα συνέχισε να εργάζεται σε κτηνιατρικές κλινικές, όπου αντιμετωπίζει καθημερινά περιστατικά εξωτικών ζώων. Όπως εξηγεί, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον συγκεκριμένο τομέα είναι η περιορισμένη επιστημονική έρευνα. «Σε πολλές περιπτώσεις οι κτηνίατροι αναγκάζονται να προσαρμόζουν θεραπευτικά πρωτόκολλα από άλλα ζώα, καθώς για πολλά εξωτικά είδη υπάρχουν ελάχιστα επιστημονικά δεδομένα» αναφέρει.Ο ίδιος έχει πολλούς φίλους-ζωάκια με τα οποία συγκατοικεί: τη Δέσποινα που είναι η παπαγαλίνα του, την οποία είχε βρει παρατημένη και κακοποιημένη και είναι λίγο... κτητική μαζί του, τον παπαγάλο του τον Πέπε, τη Σόφι -το τρίποδο σκυλάκι του- αλλά και γάτες όπως η Γιασμίν και ο Μπούνιας.Η παρέα δεν τελειώνει εκεί: περιλαμβάνει και δύο αρουραίους, τον Τομ και τον Πάτροκλο, καθώς και μια ιδιαίτερη χελώνα που ονομάζεται Πρόδρομος, αλλά ακούει και στο όνομα Σβεν και έζησε για 14 μήνες χωρίς καβούκι, χρησιμοποιώντας ένα ειδικά προσαρμοσμένο προστατευτικό από πλαστικό μπουκάλι.Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί άνθρωποι αποκτούν εξωτικά ζώα χωρίς να γνωρίζουν πραγματικά τις ανάγκες τους. Εκτιμά ότι λιγότερο από το 5% των ιδιοκτητών εξωτικών κατοικιδίων είναι πλήρως ενημερωμένοι για τη σωστή φροντίδα τους. Συχνά κυκλοφορούν μύθοι γύρω από αυτά τα ζώα, όπως ότι οι παπαγάλοι πρέπει να τρώνε κυρίως ηλιόσπορο ή ότι οι χελώνες δεν μεγαλώνουν, όταν ζουν σε μικρούς χώρους.Μιλά επίσης για ζώα με ιδιαίτερα στοιχεία: «Με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θα έβαζα και ζώα που μπορεί να είναι σχετικά κοινά ως εξωτικά κατοικίδια, όπως τα sugar gliders. Επίσης οι σκαντζόχοιροι είναι ιδιαίτεροι στο να τους κάνεις κάτι κλινικό, γιατί τα αγκάθια τους κάνουν δύσκολη τη διαχείριση και την εξέταση» εξηγεί.Τα τελευταία χρόνια δημιούργησε επίσης μια υπηρεσία κτηνιατρικής φροντίδας κατ’ οίκον για ζώα, που ονομάζεται «Home Vet», με στόχο να μειωθεί το στρες της μεταφοράς, ιδιαίτερα για μικρά και ευαίσθητα είδη όπως τα πτηνά. Την απόφαση την πήρε μετά από ένα περιστατικό, όπου ένα καναρινάκι πέθανε κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από το κτηνιατρείο.Στα όνειρα και τα μελλοντικά του σχέδια περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός κινητού κτηνιατρείου, ενός ειδικά εξοπλισμένου βαν που θα μπορεί να πραγματοποιεί περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και να προσφέρει κτηνιατρική φροντίδα κυρίως σε περιοχές της επαρχίας, όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες είναι περιορισμένη.