Ανάκληση παρτίδας αντιμικροβιακού φαρμάκου από τον ΕΟΦ
Η ανάκληση αποφασίστηκε διότι ανιχνεύτηκε ξένο σώμα σε μια συσκευασία
Στην ανάκληση παρτίδας του αντιμικροβιακού φαρμακευτικού προϊόντος Flagyl προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Πρόκειται για την παρτίδα 41015, του φαρμακευτικού προϊόντος FLAGYL 500 mg/cap με ημερομηνία λήξης 10/2028. Η ανάκληση αποφασίστηκε διότι ανιχνεύτηκε ξένο σώμα σε μια συσκευασία.
Η εταιρεία LAVIPHARM Α.Ε., οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει την συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.
Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.
