Δόμνα Μιχαηλίδου: Φτιάχνουμε 2.300 κατοικίες σε στρατόπεδα που δεν χρησιμοποιούνται

Στην Ελλάδα εφαρμόζονται 43 μέτρα και ο προϋπολογισμός φτάνει στα 7 δισ. ευρώ – Ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας 400 εκατ. ευρώ με voucher





Η κυρία Μιχαηλίδου, μιλώντας στο Mega αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στο Συμβούλιο υπουργών Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO) στις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο των επαφών της με τον αρμόδιο επίτροπο Ντάν Γιόργκενσεν και τον γενικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάριο Νάβα, τέθηκε η ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας στη χρήση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για



σπίτια στα στρατόπεδα που δεν χρησιμοποιούνται, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να κάνουμε 2.300 κατοικίες», είπε, εξηγώντας ότι στόχος των επαφών της είναι να δείξει στους Ευρωπαίους τις ιδιαιτερότητες της χώρας. Για παράδειγμα, όπως είπε, οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι σε στρατόπεδα δεν μπορούν να γίνουν βρεφονηπιακοί σταθμοί ή στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. «Αν σε μια γειτονιά δεν έχεις βρεφονηπιακό σταθμό, δεν θα πάει κανείς και θα γκετοποιηθεί», πρόσθεσε.



Οι κατοικίες θα δοθούν με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Ένα ποσοστό των κατοικιών θα δοθεί σε πολύτεκνες οικογένειες ή μονογονεϊκές οικογένειες που πρέπει να στηριχθούν. Το ενοίκιο θα είναι προσιτό. Στόχος είναι να δημιουργηθούν μεγάλες γειτονιές, με προσιτές κατοικίες.



Σύμφωνα με την κυρία Μιχαηλίδου, η Ελλάδα εφαρμόζει ήδη μία ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική με 43 μέτρα και προϋπολογισμό περίπου 7 δισ. ευρώ, που στοχεύει ταυτόχρονα στη στήριξη των νοικοκυριών και στην αύξηση της προσφοράς κατοικίας.







«Νταντάδες της γειτονιάς»

Κλείσιμο



Το πρόγραμμα, με βάση τον σχεδιασμό, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Απρίλιο. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προσκομίζουν στις αιτήσεις λευκό ποινικό μητρώο, χαρτί από ψυχίατρο, πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων πρώτων βοηθειών και πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων του υπουργείου για ορισμένες βασικές πληροφορίες του επαγγέλματος.



Παράλληλα, θα δοθεί και σε οικογένειες η δυνατότητα να πάρουν την νταντά της επιλογής τους, με 500 ευρώ τον μήνα από το κράτος. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να ενταχθεί η γιαγιά ή ο παππούς του παιδιού. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί χωρίς εισοδηματικά κριτήρια σε οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω.



Ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας

Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης βρίσκεται πλέον το στεγαστικό, ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου , εξηγώντας ότι το πρόβλημα συνδέεται και με το δημογραφικό που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της Ευρώπης.Η κυρίαμιλώντας στο Mega αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στο Συμβούλιο υπουργών Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO) στις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο των επαφών της με τον αρμόδιο επίτροποκαι τον γενικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάριο Νάβα, τέθηκε η ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας στη χρήση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για στεγαστικές πολιτικές, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αξιοποιούν πιο αποτελεσματικά τα διαθέσιμα προγράμματα.«Φτιάχνουμε ταπου δεν χρησιμοποιούνται, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να κάνουμε 2.300 κατοικίες», είπε, εξηγώντας ότι στόχος των επαφών της είναι να δείξει στους Ευρωπαίους τις ιδιαιτερότητες της χώρας. Για παράδειγμα, όπως είπε, οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι σε στρατόπεδα δεν μπορούν να γίνουν βρεφονηπιακοί σταθμοί ή στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. «Αν σε μια γειτονιά δεν έχεις βρεφονηπιακό σταθμό, δεν θα πάει κανείς και θα γκετοποιηθεί», πρόσθεσε.Οι κατοικίες θα δοθούν με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Ένα ποσοστό των κατοικιών θα δοθεί σε πολύτεκνες οικογένειες ή μονογονεϊκές οικογένειες που πρέπει να στηριχθούν. Το ενοίκιο θα είναι προσιτό. Στόχος είναι να δημιουργηθούν μεγάλες γειτονιές, με προσιτές κατοικίες.Σύμφωνα με την κυρία Μιχαηλίδου, η Ελλάδα εφαρμόζει ήδη μία ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική με 43 μέτρα και προϋπολογισμό περίπου 7 δισ. ευρώ, που στοχεύει ταυτόχρονα στη στήριξη των νοικοκυριών και στην αύξηση της προσφοράς κατοικίας.Αυτήν την εβδομάδα, είπε η κυρία Μιχαηλίδου, θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς». Η πλατφόρμα των αιτήσεων για επιμελήτριες και νταντάδες θα ανοίξει στο τέλος του Μαρτίου.Το πρόγραμμα, με βάση τον σχεδιασμό, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Απρίλιο. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προσκομίζουν στις αιτήσεις λευκό ποινικό μητρώο, χαρτί από ψυχίατρο, πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων πρώτων βοηθειών και πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων του υπουργείου για ορισμένες βασικές πληροφορίες του επαγγέλματος.Παράλληλα, θα δοθεί και σε οικογένειες η δυνατότητα να πάρουν την νταντά της επιλογής τους, με 500 ευρώ τον μήνα από το κράτος. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να ενταχθεί η γιαγιά ή ο παππούς του παιδιού. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί χωρίς εισοδηματικά κριτήρια σε οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω.

Στο πεδίο της κοινωνικής στήριξης, παρουσίασε το νέο ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας, μέσω του οποίου 400 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται απευθείας σε νοικοκυριά που έχουν ανάγκη, με τη μορφή vouchers. Για πρώτη φορά ενοποιούνται οι κανόνες εφαρμογής σε όλη τη χώρα και η διαχείριση γίνεται κεντρικά, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις. Οι δικαιούχοι μπορούν, πλέον, να επιλέγουν οι ίδιοι τα βασικά αγαθά που χρειάζονται και το κατάστημα από το οποίο θα τα προμηθευτούν. Το νέο σύστημα συνδέεται άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ενώ περιλαμβάνει και συνοδευτικές δράσεις κοινωνικής ένταξης.



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρόγραμμα «Όλοι Digital-Ψηφιακή Ενδυνάμωση και Συμμετοχή για Όλους», που υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος είναι η εξοικείωση των πολιτών άνω των 65 ετών και των Ατόμων με Αναπηρία με τις σύγχρονες τεχνολογίες, την πρόσβαση στις υπηρεσίες του gov.gr και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το ενδιαφέρον για συμμετοχή ήδη είναι έντονο, με περίπου 5.000 αιτήσεις, ενώ έως τον Ιούνιο αναμένεται να εκπαιδευτούν 3.600 ηλικιωμένοι και 2.800 Άτομα με Αναπηρία.