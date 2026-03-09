80χρονος έπεσε με το αυτοκίνητο σε υποκατάστημα τράπεζας στην Θεσσαλονίκη: «Μου έκανε κατάσχεση το σπίτι» δήλωσε
Θεσσαλονίκη Τράπεζα Αυτοκίνητο

80χρονος έπεσε με το αυτοκίνητο σε υποκατάστημα τράπεζας στην Θεσσαλονίκη: «Μου έκανε κατάσχεση το σπίτι» δήλωσε

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 05:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Παραμάνας, στη Θέρμη

80χρονος έπεσε με το αυτοκίνητο σε υποκατάστημα τράπεζας στην Θεσσαλονίκη: «Μου έκανε κατάσχεση το σπίτι» δήλωσε
Στράτος Λούβαρης
Στη σύλληψη ενός 80χρονου ο οποίος προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του στην πρόσοψη υποκαταστήματος τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν αστυνομικοί το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 05:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Παραμάνας, στη Θέρμη. Ο ηλικιωμένος φαίνεται ότι έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητό του και προσέκρουσε στην πρόσοψη του καταστήματος με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στην τζαμαρία.

Μετά τη σύλληψή του ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι προέβη σε αυτή την ενέργεια εσκεμμένα καθώς η τράπεζα είχε προχωρήσει στην κατάσχεση του σπιτιού του.
