Λέκκας για τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: «Θα συνεχιστούν τα φαινόμενα, πρόκειται για σμηνοσειρά»
Λέκκας για τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: «Θα συνεχιστούν τα φαινόμενα, πρόκειται για σμηνοσειρά»
«Πάμε καλά από την άποψη της εξέλιξης του φαινομένου», είπε ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών
Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (8/3) στη Θεσπρωτία προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι ειδικοί έχουν ήδη ξεκινήσει να εξετάζουν τα χαρακτηριστικά του φαινομένου.
Μετά την κύρια δόνηση, παρατηρείται έντονη μετασεισμική δραστηριότητα, καθώς στην περιοχή έχουν καταγραφεί δεκάδες μικρότερες σεισμικές δονήσεις.
«Είναι περίπου 8 χρόνια από την τελευταία σεισμική ακολουθία που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Άρχισε χθες με έναν σεισμό της τάξεως των 5,3 βαθμών στις 5 και μισή το πρωί και στη συνέχεια έχουμε δεκάδες σεισμούς μικρότερου μεγέθους, μεταξύ των οποίων και τέσσερις σεισμοί πάνω από 4 Ρίχτερ», είπε αρχικά και συμπλήρωσε:
«Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή τη σεισμική δραστηριότητα. Θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με μία σμηνοσειρά. Δηλαδή ένα σμήνος σεισμών, όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές και το ιστορικό είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με δεκάδες, θα έλεγε κανείς, σεισμούς μέσα σε μερικές μέρες, από τους οποίους δεν ξεχωρίζουμε κάποιον που να ξεπροβάλλει, θα το πω πολύ απλά, απ’ τους υπόλοιπους. Δηλαδή να είναι μεγαλύτερου μεγέθους».
Όπως ανέφερε, οι διαδοχικές μικρότερες σεισμικές δονήσεις βοηθούν στην εκτόνωση της συσσωρευμένης σεισμικής ενέργειας, ωστόσο η δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
Ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι η μέχρι τώρα εξέλιξη του φαινομένου θεωρείται σχετικά ομαλή, παρά τη συχνότητα των δονήσεων που καταγράφονται στην περιοχή.
«Πάμε καλά από την άποψη της εξέλιξης του φαινομένου. Έχουμε δεκάδες σεισμούς με μέγεθος οι περισσότεροι με μέγεθος 3 έως 4. Είναι σεισμοί οι οποίοι εκτονώνουν την κατάσταση αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιόμορφο περιβάλλον. Δηλαδή αυτοί οι σεισμοί δεν είναι σεισμοί που συμβαίνουν στην Κρήτη ή στο ελληνικό τόξο», υποστήριξε και πρόσθεσε:
«Τα σχολεία ναι θα παραμείνουν κλειστά, είναι απόφαση των δημάρχων που παίρνουν αυτοί, μόνο όταν είναι μεγάλα γεγονότα και επιβάλλεται το κλείσιμο των σχολείων για πολλές μέρες τότε εμπλεκόμαστε κι ως Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Θα συνεχιστούν τα φαινόμενα, θα είναι ενοχλητικό αυτό για τους κατοίκους. Είναι ιδιόμορφη περίπτωση εκεί γιατί έχουμε να κάνουμε με πετρώματα τα οποία διογκώνονται εκεί και δημιουργούν διάφορες διαδικασίες. Είναι ένα ιδιόμορφο γεωτεκτονικό περιβάλλον».
Μετά την κύρια δόνηση, παρατηρείται έντονη μετασεισμική δραστηριότητα, καθώς στην περιοχή έχουν καταγραφεί δεκάδες μικρότερες σεισμικές δονήσεις.
Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμόΓια την πορεία του φαινομένου τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Mega ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας, επισημαίνοντας ότι η σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται στην περιοχή εμφανίζει τα χαρακτηριστικά μιας σμηνοσειράς.
«Είναι περίπου 8 χρόνια από την τελευταία σεισμική ακολουθία που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Άρχισε χθες με έναν σεισμό της τάξεως των 5,3 βαθμών στις 5 και μισή το πρωί και στη συνέχεια έχουμε δεκάδες σεισμούς μικρότερου μεγέθους, μεταξύ των οποίων και τέσσερις σεισμοί πάνω από 4 Ρίχτερ», είπε αρχικά και συμπλήρωσε:
«Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή τη σεισμική δραστηριότητα. Θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με μία σμηνοσειρά. Δηλαδή ένα σμήνος σεισμών, όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές και το ιστορικό είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με δεκάδες, θα έλεγε κανείς, σεισμούς μέσα σε μερικές μέρες, από τους οποίους δεν ξεχωρίζουμε κάποιον που να ξεπροβάλλει, θα το πω πολύ απλά, απ’ τους υπόλοιπους. Δηλαδή να είναι μεγαλύτερου μεγέθους».
Όπως ανέφερε, οι διαδοχικές μικρότερες σεισμικές δονήσεις βοηθούν στην εκτόνωση της συσσωρευμένης σεισμικής ενέργειας, ωστόσο η δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
Ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι η μέχρι τώρα εξέλιξη του φαινομένου θεωρείται σχετικά ομαλή, παρά τη συχνότητα των δονήσεων που καταγράφονται στην περιοχή.
«Πάμε καλά από την άποψη της εξέλιξης του φαινομένου. Έχουμε δεκάδες σεισμούς με μέγεθος οι περισσότεροι με μέγεθος 3 έως 4. Είναι σεισμοί οι οποίοι εκτονώνουν την κατάσταση αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιόμορφο περιβάλλον. Δηλαδή αυτοί οι σεισμοί δεν είναι σεισμοί που συμβαίνουν στην Κρήτη ή στο ελληνικό τόξο», υποστήριξε και πρόσθεσε:
«Τα σχολεία ναι θα παραμείνουν κλειστά, είναι απόφαση των δημάρχων που παίρνουν αυτοί, μόνο όταν είναι μεγάλα γεγονότα και επιβάλλεται το κλείσιμο των σχολείων για πολλές μέρες τότε εμπλεκόμαστε κι ως Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Θα συνεχιστούν τα φαινόμενα, θα είναι ενοχλητικό αυτό για τους κατοίκους. Είναι ιδιόμορφη περίπτωση εκεί γιατί έχουμε να κάνουμε με πετρώματα τα οποία διογκώνονται εκεί και δημιουργούν διάφορες διαδικασίες. Είναι ένα ιδιόμορφο γεωτεκτονικό περιβάλλον».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα