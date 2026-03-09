Δίκη Χρυσής Αυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέα για τα ελαφρυντικά των 42 καταδικασθέντων
Ο Γιώργος Ρουπακιάς ζήτησε την αναγνώριση ελαφρυντικών, επιδιώκοντας τη μείωση της ποινής ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Με την πρόταση της εισαγγελέα της έδρας, Κυριακής Στεφανάτου, επί των ελαφρυντικών θα συνεχιστεί σήμερα ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων η πορεία προς την «αυλαία» της δίκης της Χρυσής Αυγής. Όπως εκτιμάται, μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του επί των ποινών για τους 42 που κρίθηκαν ένοχοι.

Η εισαγγελική πρόταση, που αναμένεται σήμερα με την έναρξη της διαδικασίας, ως προς το αν και σε ποιους θα αναγνωριστούν ελαφρυντικά ενεργοποιεί το επόμενο κρίσιμο στάδιο μετά την περί ενοχής κρίση, αφού η απόφαση επί των ελαφρυντικών θα προσδιορίσει τις ποινές που θα επιβληθούν.

Δεκατρείς εκ των 42 κριθέντων ενόχων για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής ήδη έχουν εξασφαλίσει ένα ελαφρυντικό, καθώς το Εφετείο αναγνώρισε την πρωτόδικη απόφαση η οποία χορήγησε: Σε επτά το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας, στον πρώην βουλευτή Μιχαήλ Αρβανίτη το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, στον πρώην βουλευτή Νίκο Μίχο το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας και σε άλλους τέσσερις, μεταξύ των οποίων και οι πρώην βουλευτές Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Στάθης Μπούκουρας, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Κατά τη διήμερη διαδικασία που προηγήθηκε, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι ζήτησαν μέσω των συνηγόρων τους την αναγνώριση ελαφρυντικών του πρότερου σύννομου βίου, της μη εύλογης διάρκειας της δίκης, της ειλικρινούς μεταμέλειας, αλλά και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Μεταξύ αυτών και ο καταδικασμένος σε ισόβια και επιπλέον πρόσκαιρη κάθειρξη για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος ζήτησε να του αναγνωριστούν τρία ελαφρυντικά. Ο δράστης της δολοφονίας του μουσικού προσδοκά να πετύχει αναγνώριση ελαφρυντικού ώστε «σπάσει» την ισόβια κάθειρξη. Έτσι αιτήθηκε την αναγνώριση του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, καθώς και την ελαφρυντική περίπτωση της μη εύλογης διάρκειας της δίκης.
