Εφετείο Χρυσής Αυγής: Για ποιους είναι ορατό το ενδεχόμενο φυλακής, ελαφρυντικά ζητούν οι συνήγοροι μετά την ενοχή των 42 κατηγορούμενων

Χθες στο Εφετείο αναγνωρίστηκε τελεσίδικα ότι η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση -Σήμερα οι μοναδικοί που βρίσκονται στις φυλακές είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης