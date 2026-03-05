Εφετείο Χρυσής Αυγής: Για ποιους είναι ορατό το ενδεχόμενο φυλακής, ελαφρυντικά ζητούν οι συνήγοροι μετά την ενοχή των 42 κατηγορούμενων
Εφετείο Χρυσής Αυγής: Για ποιους είναι ορατό το ενδεχόμενο φυλακής, ελαφρυντικά ζητούν οι συνήγοροι μετά την ενοχή των 42 κατηγορούμενων
Χθες στο Εφετείο αναγνωρίστηκε τελεσίδικα ότι η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση -Σήμερα οι μοναδικοί που βρίσκονται στις φυλακές είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης
Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών συνεχίζεται σήμερα στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.
Μετά τη χθεσινή ιστορική απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου με την οποία και οι 42 κατηγορούμενοι της υπόθεσης κρίθηκαν ένοχοι όπως και πρωτοδίκως – κάτι που σημαίνει ότι αναγνωρίστηκε τελεσίδικα ότι η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση – στο ακροατήριο (και) σήμερα αναμένεται να δοθεί «μάχη» από τους συνηγόρους για την αναγνώριση ελαφρυντικών στους εντολείς τους.
Ήδη, ο κύκλος των αγορεύσεων επί των ελαφρυντικών άνοιξε χθες στο δικαστήριο με τους συνηγόρους των καταδικασμένων ως διευθυντών και μελών εγκληματικής οργάνωσης, να ζητούν κατά περίπτωση την αναγνώριση των ελαφρυντικών του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, των μη ταπεινών αιτίων, της μη εύλογης διάρκειας της δίκης και της παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας.
Ειδικότερα, οι συνήγοροι όσων πρώην βουλευτών της Χρυσής Αυγής κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση ζήτησαν από το δικαστήριο να αναγνωρίσει στους εντολείς τους κάποιο από τα παραπάνω ελαφρυντικά, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων την ηλικία τους ή την επαγγελματική τους ιδιότητα.
Ο συνήγορος του υπεράσπισης του Γιώργου Ρουπακιά ζήτησε την αναγνώριση του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, όπως και το ελαφρυντικό της μη εύλογης διάρκειας της δίκης.
Η υπεράσπιση του Ηλία Κασιδιάρη ζήτησε να αναγνωριστεί στον εντολέα της το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και τη μη εύλογης διάρκειας της δίκης. Ενδεικτικά για το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, η υπεράσπιση του Ηλία Κασιδιάρη ανέφερε ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος είναι η επιτομή της συγκεκριμένης ελαφρυντικής περίστασης και πως το 2014 εξελέγη με 12.000 σταυρούς πρώτος δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη του και στην συνέχεια επανεξελέγη στη Βουλή.
Ακόμη για τους πρώην βουλευτές, Στάθη Μπούκουρα και Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου ζητήθηκε να τους αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά της μη εύλογης διάρκειας της δίκης και του πρότερου σύννομου βίου.
Για μερίδα καταδικασθέντων, ανάμεσα τους οι Χρ. Πάππας και Γ. Πατέλης, ζητήθηκε μεταξύ άλλων η αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης της παραβίασης του τεκμηρίου της αθωότητας που αφορά «σε πράξεις και καταλήψεις οργάνων της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας» σχετικά με σειρά δηλώσεων τόσο κατά τη διάρκεια έρευνας όσο και κατά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης.
Η υπεράσπιση της Ελένης Ζαρούλια ζήτησε να της αναγνωριστεί ο πρότερος σύννομος βίος και η καλή συμπεριφορά μετά την πράξη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αγορεύσεων επί των ελαφρυντικών θα ακολουθήσει η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, Κυριακής Στεφανάτου με το δικαστήριο όμως να έχει τον τελικό λόγο για το ποια τελικά ελαφρυντικά θα αναγνωριστούν στους κατηγορούμενος. Στη συνέχεια η διαδικασία θα εισέλθει στη φάση της έκδοσης απόφασης επί των ποινών.
Ακόμη το δικαστήριο υιοθετώντας πλήρως την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας Κυριακής Στεφανάτου έκρινε ενόχους και τους 42 κατηγορουμένους όπως και πρωτόδικα εκτός από την εγκληματική οργάνωση, κατά περίπτωση για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και τη δολοφονική επίθεση σε βάρος Αιγύπτιου αλιεργάτη στο Πέραμα τον Ιούνιο του 2012.
Συγκεκριμένα ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν οι: Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.
Ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής και συγκεκριμένα οι:
Πρόκειται για τους Ιωάννη Άγγο, Μάριο Αναδιώτη, Γιώργο Δήμου, Ιωάννη Καζατζόγλου, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιάνο, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη και Νικόλαο Τσόρβα.
Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουσίντ Εμπάρακ τον Ιούνιο του 2012, στο Ικόνιο Περάματος ένοχοι κρίθηκαν οι Δημήτρης Αγριογιάννης, Μάρκος Ευγενικός, Θωμάς Μαρίας, Αναστάσιος Πανταζής και Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.
Ειδικότερα, η εισαγγελική έφεση αφορούσε στις ποινές που είχαν επιβληθεί πρωτόδικα σε συνολικά 12 κατηγορούμενους.
Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας ζητούσε μεγαλύτερες ποινές για τους επτά καταδικασθέντες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (σ.σ. τους είχε επιβληθεί κάθειρξη 13 ετών και επί της ουσίας ο εισαγγελέας ζητεί 15) καθώς και για άλλους πέντε κατηγορούμενους που είχαν κριθεί ένοχοι πρωτοδίκως για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος Αιγύπτιου αλιεργάτη.
Έτσι, αντιμέτωποι με μεγαλύτερες ποινές βρίσκονται τώρα στο Εφετείο οι επτά πρώην βουλευτές καταδικασθέντες ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής (Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός, Παπάς, Παναγιώταρος, Γερμενής και Ματθαιόπουλος), καθώς και οι πέντε κατηγορούμενοι που κρίθηκαν ένοχοι για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Αιγύπτιου αλιεργάτη στο Πέραμα (Αγριογιάννης, Ευγενικός, Μαρίας, Πανταζής και Παπαδόπουλος).
Ακόμη, οι πρώην βουλευτές Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχαλης Αρβανίτης, Ελένη Ζαρούλια, Δημήτρης Κουκούτσης και Αντώνης Γρέγος βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμη και με το ενδεχόμενο να οδηγηθούν στη φυλακή, καθώς τους είχε δοθεί αναστολή στην έφεση μέχρι την έκδοση απόφασης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.
Να σημειωθεί ότι σήμερα οι μοναδικοί που βρίσκονται στις φυλακές για την Χρυσή Αυγή είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης.
Δολοφονία Φύσσα και απόπειρα ανθρωποκτονίαςΓια τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα - έγκλημα που σήμανε την αρχή του τέλους για την δράση της Χρυσής Αυγής - το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Γ. Ρουπακιά για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του μουσικού. Ένοχοι για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του μουσικού κρίθηκαν 15 κατηγορούμενοι.
Πρόκειται για τους Ιωάννη Άγγο, Μάριο Αναδιώτη, Γιώργο Δήμου, Ιωάννη Καζατζόγλου, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιάνο, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη και Νικόλαο Τσόρβα.
Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουσίντ Εμπάρακ τον Ιούνιο του 2012, στο Ικόνιο Περάματος ένοχοι κρίθηκαν οι Δημήτρης Αγριογιάννης, Μάρκος Ευγενικός, Θωμάς Μαρίας, Αναστάσιος Πανταζής και Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.
Για ποιους είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της φυλακήςΘα πρέπει να σημειωθεί ότι το Εφετείο κρίνει όχι μόνο τις εφέσεις των κατηγορουμένων κατά της πρωτόδικης απόφασης αλλά και την έφεση που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας Στ. Κωσταρέλος.
Ειδικότερα, η εισαγγελική έφεση αφορούσε στις ποινές που είχαν επιβληθεί πρωτόδικα σε συνολικά 12 κατηγορούμενους.
Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας ζητούσε μεγαλύτερες ποινές για τους επτά καταδικασθέντες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (σ.σ. τους είχε επιβληθεί κάθειρξη 13 ετών και επί της ουσίας ο εισαγγελέας ζητεί 15) καθώς και για άλλους πέντε κατηγορούμενους που είχαν κριθεί ένοχοι πρωτοδίκως για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος Αιγύπτιου αλιεργάτη.
Έτσι, αντιμέτωποι με μεγαλύτερες ποινές βρίσκονται τώρα στο Εφετείο οι επτά πρώην βουλευτές καταδικασθέντες ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής (Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός, Παπάς, Παναγιώταρος, Γερμενής και Ματθαιόπουλος), καθώς και οι πέντε κατηγορούμενοι που κρίθηκαν ένοχοι για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Αιγύπτιου αλιεργάτη στο Πέραμα (Αγριογιάννης, Ευγενικός, Μαρίας, Πανταζής και Παπαδόπουλος).
Ακόμη, οι πρώην βουλευτές Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχαλης Αρβανίτης, Ελένη Ζαρούλια, Δημήτρης Κουκούτσης και Αντώνης Γρέγος βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμη και με το ενδεχόμενο να οδηγηθούν στη φυλακή, καθώς τους είχε δοθεί αναστολή στην έφεση μέχρι την έκδοση απόφασης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.
Να σημειωθεί ότι σήμερα οι μοναδικοί που βρίσκονται στις φυλακές για την Χρυσή Αυγή είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης.
