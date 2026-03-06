Εκατοντάδες μέδουσες ξεβράστηκαν σε παραλία της Εύβοιας
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Μέδουσες

Εκατοντάδες μέδουσες ξεβράστηκαν σε παραλία της Εύβοιας

Φωτογραφία από την παραλία Λιμενάρι Πολιτικών αποτυπώνει το μέγεθος του φαινομένου στις ακτές του Ευβοϊκού

Εκατοντάδες μέδουσες ξεβράστηκαν σε παραλία της Εύβοιας
14 ΣΧΟΛΙΑ
Εκατοντάδες μέδουσες έχουν ξεβραστεί σε παραλία της Εύβοιας, όπως αποτυπώνεται σε φωτογραφία που δημοσίευσε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός.

Εκατοντάδες μέδουσες ξεβράστηκαν σε παραλία της Εύβοιας


Το στιγμιότυπο έχει ληφθεί στην παραλία Λιμενάρι Πολιτικών στην Εύβοια και δείχνει εκατοντάδες μέδουσες  να έχουν ξεβραστεί σε βραχώδες σημείο της ακτής. Η εικόνα θυμίζει τις αντίστοιχες καταστάσεις που είχαν καταγραφεί το περασμένο καλοκαίρι, όταν μεγάλες συγκεντρώσεις μεδουσών είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους στον Ευβοϊκό.

Την περίοδο εκείνη πολλοί λουόμενοι απέφευγαν να μπουν στη θάλασσα, γεγονός που είχε επηρεάσει την επισκεψιμότητα σε ορισμένες παραλίες και κατ’ επέκταση την τοπική αγορά.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αύξηση των πληθυσμών μεδουσών ενδέχεται να σχετίζεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας αλλά και η μείωση των φυσικών θηρευτών τους. Για τον λόγο αυτό τονίζεται η ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης του φαινομένου και έγκαιρης ενημέρωσης των λουόμενων.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές καλούν τους επισκέπτες να είναι προσεκτικοί κατά την κολύμβηση και να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες, ενώ εξετάζονται δράσεις καθαρισμού των ακτών και επιστημονικές μελέτες για την καλύτερη διαχείριση του φαινομένου στο μέλλον.
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης